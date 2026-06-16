Las 7 noticias que debes conocer antes de terminar el día

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 16 de junio por decisiones gubernamentales ligadas al debut de la Selección Nacional en el Mundial 2026, nuevas denuncias por presuntas irregularidades en el sistema educativo y acontecimientos de relevancia en el escenario internacional.

-El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales a partir de las 2:00 p.m. de este miércoles 17 de junio, con motivo del debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

-El Ministerio de Educación (Meduca) detectó 200 nuevos casos de presuntos diplomas falsos utilizados dentro del sistema educativo oficial, elevando a 401 el total de denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

-El presidente José Raúl Mulino designó a Azihra Edith Valdés Madrid como nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

-Diversos centros educativos del país anunciaron la suspensión de labores académicas y administrativas para este miércoles 17 de junio, en cumplimiento del Decreto de Gabinete N.° 19 de 2026.

-La selección de Panamá confirmó su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 y recibió una noticia positiva con la recuperación de Adalberto “Coco” Carrasquilla, aunque el mediocampista no sería titular ante Ghana.

-La selección de Argentina inicia este martes su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia, en un encuentro que añade un nuevo capítulo a la histórica trayectoria de Lionel Messi.

-La candidata derechista Keiko Fujimori continúa liderando el conteo oficial de votos de la segunda vuelta presidencial y amplió su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez.