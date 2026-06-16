Gobierno decreta cierre de oficinas públicas desde las 2:00 p.m. por debut de Panamá en el Mundial 2026

La medida no incluye a las instituciones que prestan servicios considerados esenciales para la población. Entre ellas figuran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), los hospitales, clínicas, policlínicas y centros de salud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud.También continuarán funcionando el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los servicios postales y el Metro de Panamá, S.A.Estas entidades deberán mantener sus operaciones habituales para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la atención de situaciones de emergencia.