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Gobierno decreta cierre de oficinas públicas desde las 2:00 p.m. por debut de Panamá en el Mundial 2026

Las oficinas públicas nacionales y municipales cerrarán a las 2:00 p.m. por disposición del Gobierno Nacional.
Las oficinas públicas nacionales y municipales cerrarán a las 2:00 p.m. por disposición del Gobierno Nacional. Depositphotos
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 16/06/2026 13:02
La medida aplicará en todas las entidades públicas nacionales y municipales este miércoles 17 de junio. Los servicios esenciales continuarán operando con normalidad

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El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026, con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026, firmado por el presidente de la República, en el que se reconoce la relevancia del primer partido de la selección panameña en el torneo que se desarrolla de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Según el documento oficial, la medida busca permitir que los servidores públicos puedan acompañar y respaldar a la denominada “Marea Roja” durante el encuentro que enfrentará a Panamá y Ghana en el Toronto Stadium, Canadá.

El decreto establece que todas las oficinas públicas nacionales y municipales deberán laborar de manera ininterrumpida hasta las 2:00 p.m. del miércoles. Además, prohíbe que las entidades estatales establezcan horarios distintos a los fijados por la normativa.

La disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo ante la expectativa que genera la participación de Panamá en la máxima cita del fútbol mundial, donde la selección nacional buscará avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Panamá enfrentará a Ghana este miércoles 17 de junio en el Toronto Stadium, en su primer compromiso del Mundial 2026.
Panamá enfrentará a Ghana este miércoles 17 de junio en el Toronto Stadium, en su primer compromiso del Mundial 2026. Fepafut
Servicios que seguirán operando

La medida no incluye a las instituciones que prestan servicios considerados esenciales para la población. Entre ellas figuran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), los hospitales, clínicas, policlínicas y centros de salud de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud.

También continuarán funcionando el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los servicios postales y el Metro de Panamá, S.A.

Estas entidades deberán mantener sus operaciones habituales para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la atención de situaciones de emergencia.

El Gobierno indicó que la medida busca permitir que los servidores públicos apoyen a la selección panameña en su estreno mundialista.
El Gobierno indicó que la medida busca permitir que los servidores públicos apoyen a la selección panameña en su estreno mundialista. Archivo | La Estrella de Panamá
Expectativa por el estreno mundialista

La participación de Panamá en el Mundial 2026 mantiene altas expectativas entre los aficionados, quienes se preparan para seguir el encuentro ante Ghana, considerado clave para las aspiraciones del equipo nacional en la fase de grupos.

El Gobierno argumentó que la medida responde al interés nacional que despierta la actuación de la selección y al respaldo que miles de panameños expresan hacia el combinado nacional en cada una de sus presentaciones internacionales.

Con este decreto, el país se sumará a la expectativa por el estreno mundialista de Panamá, mientras las autoridades garantizan la continuidad de los servicios esenciales durante la jornada.

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