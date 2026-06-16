Gobierno decreta cierre de oficinas públicas desde las 2:00 p.m. por debut de Panamá en el Mundial 2026

El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país a partir de las 2:00 de la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026, con motivo del debut de la selección de Panamá en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 19 del 16 de junio de 2026, firmado por el presidente de la República, en el que se reconoce la relevancia del primer partido de la selección panameña en el torneo que se desarrolla de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Según el documento oficial, la medida busca permitir que los servidores públicos puedan acompañar y respaldar a la denominada “Marea Roja” durante el encuentro que enfrentará a Panamá y Ghana en el Toronto Stadium, Canadá.

El decreto establece que todas las oficinas públicas nacionales y municipales deberán laborar de manera ininterrumpida hasta las 2:00 p.m. del miércoles. Además, prohíbe que las entidades estatales establezcan horarios distintos a los fijados por la normativa.

La disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Ejecutivo ante la expectativa que genera la participación de Panamá en la máxima cita del fútbol mundial, donde la selección nacional buscará avanzar a la siguiente fase del campeonato.