Mulino designa a Azihra Valdés como nueva secretaria ejecutiva de Conades

<a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">El presidente de la República, José Raúl Mulino</a>, designó este martes 16 de junio a <b>Azihra Edith Valdés Madrid</b> como nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).Valdés ocupaba el cargo de <b>directora nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) en el Ministerio de Gobierno</b>. Ahora asumirá la posición que dejó Antonio Tercero González, quien desde abril de 2026 ejerce como director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).La nueva secretaria ejecutiva de Conades es licenciada en Periodismo por la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en Innovación de la Universidad del Istmo. Además, posee una certificación internacional en Innovación Empresarial obtenida a través de la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad del Istmo. También es piloto comercial.Según la Dirección de Información del Estado, Valdés tiene experiencia en comunicación estratégica, liderazgo organizacional, gestión de proyectos, administración pública y privada, gestión de talento humano, manejo de presupuestos, planificación estratégica, innovación y gestión de redes sociales.Entre 2009 y 2014 se desempeñó como coordinadora del área de juventud y estrategia de comunicación en la Secretaría de Comunicación del Estado.