Mulino designa a Azihra Valdés como nueva secretaria ejecutiva de Conades

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó este martes 16 de junio a Azihra Edith Valdés Madrid como nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Valdés ocupaba el cargo de directora nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) en el Ministerio de Gobierno. Ahora asumirá la posición que dejó Antonio Tercero González, quien desde abril de 2026 ejerce como director general del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La nueva secretaria ejecutiva de Conades es licenciada en Periodismo por la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en Innovación de la Universidad del Istmo.

Además, posee una certificación internacional en Innovación Empresarial obtenida a través de la Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad del Istmo. También es piloto comercial.

Según la Dirección de Información del Estado, Valdés tiene experiencia en comunicación estratégica, liderazgo organizacional, gestión de proyectos, administración pública y privada, gestión de talento humano, manejo de presupuestos, planificación estratégica, innovación y gestión de redes sociales.

Entre 2009 y 2014 se desempeñó como coordinadora del área de juventud y estrategia de comunicación en la Secretaría de Comunicación del Estado.