Mulino responde a críticas por director del Idaan: ‘Es capaz para el cargo’

En relación con los señalamientos de favoritismo, el mandatario fue enfático: <i><b>'Su mamá Chelín González, ¿es mi amiga? Sí, es mi amiga de por lo menos 30 a 35 años, compañera leal en política, sí lo es'.</b></i> Sin embargo, aseguró que ella no intervino en la designación. <i><b>'No me ha pedido nada para su hijo. Lo designé yo porque vino de la terna y es el que yo conozco, es capaz',</b></i> afirmó.El presidente manifestó su expectativa de que el nombramiento sea ratificado pronto, subrayando la urgencia de atender la situación del Idaan. Además, defendió la decisión de elegir a un abogado en lugar de un perfil técnico:<i><b> 'La historia del Idaan está llena de ingenieros, y ahí está el desastre de institución que es'.</b></i>Mulino reconoció que el manejo del agua es un tema complejo y políticamente sensible, especialmente en medio de la crisis que enfrenta la entidad.