Mulino responde a críticas por director del Idaan: ‘Es capaz para el cargo’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió a las críticas surgidas tras la designación del abogado Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Las objeciones giran en torno a la cercanía del funcionario con el mandatario, ya que es hijo de Mercedes González, amiga personal de Mulino y actual secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia.

Ante esto, el jefe de Estado defendió su decisión asegurando que el nombramiento responde a la experiencia de Tercero González en el manejo de temas relacionados con el agua. “¿Por qué él? Porque tiene experiencia en el tema de agua y ha hecho un trabajo excelente en Conades”, expresó, en referencia al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Añadió que diversas autoridades locales conocen su gestión y capacidad en esta área.

Mulino también destacó la trayectoria del designado como ejecutivo en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entidad vinculada a la regulación de servicios públicos.