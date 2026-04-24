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Mulino responde a críticas por director del Idaan: ‘Es capaz para el cargo’

El presidente Mulino defiende designación de Tercero González en el Idaan
El presidente Mulino defiende designación de Tercero González en el Idaan Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 15:03
En medio de críticas por presunto favoritismo, el presidente Mulino justificó el nombramiento de Antonio Tercero González al frente del Idaan.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió a las críticas surgidas tras la designación del abogado Antonio Tercero González como nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Las objeciones giran en torno a la cercanía del funcionario con el mandatario, ya que es hijo de Mercedes González, amiga personal de Mulino y actual secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia.

Ante esto, el jefe de Estado defendió su decisión asegurando que el nombramiento responde a la experiencia de Tercero González en el manejo de temas relacionados con el agua. “¿Por qué él? Porque tiene experiencia en el tema de agua y ha hecho un trabajo excelente en Conades”, expresó, en referencia al Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades). Añadió que diversas autoridades locales conocen su gestión y capacidad en esta área.

Mulino también destacó la trayectoria del designado como ejecutivo en la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), entidad vinculada a la regulación de servicios públicos.

En relación con los señalamientos de favoritismo, el mandatario fue enfático: “Su mamá Chelín González, ¿es mi amiga? Sí, es mi amiga de por lo menos 30 a 35 años, compañera leal en política, sí lo es”. Sin embargo, aseguró que ella no intervino en la designación. “No me ha pedido nada para su hijo. Lo designé yo porque vino de la terna y es el que yo conozco, es capaz”, afirmó.

El presidente manifestó su expectativa de que el nombramiento sea ratificado pronto, subrayando la urgencia de atender la situación del Idaan. Además, defendió la decisión de elegir a un abogado en lugar de un perfil técnico: “La historia del Idaan está llena de ingenieros, y ahí está el desastre de institución que es”.

Mulino reconoció que el manejo del agua es un tema complejo y políticamente sensible, especialmente en medio de la crisis que enfrenta la entidad.

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