Mujeres Únicas: Global Bank premia proyectos que transforman Panamá

Karen Gibbs, Helga Patricia Barría Fábrega y Gabrielle Britton fueron reconocidas como las ganadoras de la segunda edición del premio “Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible”, una iniciativa de Global Bank que busca visibilizar proyectos liderados por mujeres que generan cambios positivos y sostenibles en Panamá. Las tres fueron seleccionadas entre más de 300 postulaciones recibidas a nivel nacional, una cifra que reflejó el crecimiento y alcance de este reconocimiento impulsado por el Programa Única, plataforma creada por el banco para promover la inclusión y el empoderamiento financiero de las mujeres. La gala de premiación reunió a finalistas, representantes del sector empresarial, miembros del banco, aliados estratégicos y líderes de distintas organizaciones sociales en una noche dedicada a destacar el liderazgo femenino y el impacto comunitario de iniciativas desarrolladas en diferentes regiones del país. Durante la ceremonia, se destacó que las más de 300 postulaciones provinieron de diversos puntos de Panamá, con una importante participación de mujeres de las provincias centrales, el centro y el occidente del país. Las candidaturas fueron evaluadas por un jurado conformado por Bruno Basile, experto en comunicación corporativa, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad; Karin Sempf, fundadora del laboratorio educativo Innova-Nation; Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse; y Lorena Guzmán, vicepresidenta senior de Recursos Humanos de Global Bank. Tras el proceso de selección, nueve proyectos llegaron a la fase final, distribuidos en tres categorías creadas según la trayectoria de cada iniciativa: Semilla, para proyectos con entre dos y cinco años de existencia; Huella, para iniciativas con entre seis y diez años; y Legado, para aquellas con más de una década de impacto sostenido.

Las tres ganadoras

La ganadora de la categoría Semilla fue Karen Gibbs, creadora de Scholar Shine-Mentess, una iniciativa que utiliza herramientas tecnológicas para apoyar a jóvenes en la exploración de carreras profesionales y en la toma de decisiones sobre su futuro académico y laboral. En la categoría Huella resultó ganadora Helga Patricia Barría Fábrega, directora de la Fundación Rescate de Alimentos, organización dedicada a reducir el desperdicio alimentario mediante el rescate de productos aptos para el consumo y su distribución entre comunidades vulnerables. Por su parte, Gabrielle Britton obtuvo el reconocimiento en la categoría Legado por su trabajo al frente de PARI (Panama Aging Research Initiative), un proyecto de investigación científica que estudia el envejecimiento y la salud de los adultos mayores en Panamá, contribuyendo a la detección temprana y prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Cada una de las ganadoras recibió un incentivo económico de 6,000 dólares para fortalecer sus iniciativas. Además, obtuvieron una membresía de Sumarse, considerada la principal red de sostenibilidad del país, que les permitirá ampliar su alcance y fortalecer sus capacidades de liderazgo.

Más allá del reconocimiento

Durante la gala, Jorge E. Vallarino M., gerente general de Global Bank, destacó que el reconocimiento forma parte del compromiso de la entidad con la igualdad de género y el desarrollo sostenible. “En Global Bank, nuestro compromiso con el ODS número 5, que promueve la igualdad de género, se traduce en acciones concretas. A través de iniciativas como el Programa Única y el Premio Mujeres Únicas seguimos impulsando oportunidades para que más mujeres desarrollen su liderazgo, fortalezcan su autonomía económica y generen un impacto sostenible en Panamá”, señaló. Además de las tres ganadoras, las nueve finalistas continuarán formando parte de la comunidad del Programa Única y participarán en “Escalabilidad Única, Elévate”, una plataforma de acompañamiento, asesoría y capacitación diseñada para fortalecer sus proyectos y ampliar su impacto social. El programa contempla contenidos relacionados con liderazgo, innovación, emprendimiento, finanzas escalables y gestión empresarial. Para Juan Barragán, vicepresidente senior de Banca de Personas y Empresas de Global Bank, el objetivo principal es brindar visibilidad a historias que puedan servir de inspiración para otras mujeres. “Nosotros hemos visto la oportunidad de achicar las brechas que hay para las mujeres en el país. Queremos amplificar la historia de estas personas que han tenido mucho éxito en los proyectos que ellas mismas han desarrollado. Queremos ponerlas allá afuera para que sean un ejemplo y para que nosotros podamos ayudar desde el punto de vista didáctico, financiero y creando espacios donde potenciemos esas historias”, expresó. Barragán destacó que detrás de cada una de las postulaciones existe un esfuerzo que beneficia no solo a quienes lideran las iniciativas, sino también a comunidades enteras. “Cuando vemos las historias detrás de estas mujeres en ámbitos como la cultura, el deporte, la sostenibilidad o la educación, sentimos que estamos apoyando proyectos maravillosos para el país”, afirmó.

Mujeres que impulsan cambios

Farah Bhiku, gerente del Programa Única, aseguró que la gala busca reconocer a mujeres que están generando transformaciones reales en Panamá. “Celebramos esta gala para reconocer la trayectoria y las iniciativas de esas mujeres que están trabajando por Panamá y que están haciendo un impacto positivo en sus comunidades y, por ende, en el país”, indicó. La ejecutiva también envió un mensaje a las mujeres que impulsan proyectos y emprendimientos. “Que crean en sus instintos, que crean en lo que ellas piensan. Cuando tú piensas algo y lo haces, lo puedes lograr. Simplemente tienes que tener la resiliencia y la determinación para llevar tus ideas a acciones concretas”, manifestó. Bhiku sostuvo además que la singularidad de cada mujer es precisamente lo que impulsa el cambio social. “Todas somos únicas. Cada mujer es única en su propia singularidad. Todas estamos llenas de distintos dones, características y cualidades que nos hacen realmente únicas”, afirmó. El Premio Mujeres Únicas forma parte del Programa Única, lanzado por Global Bank en 2023 con el propósito de acompañar a las mujeres en su desarrollo financiero y personal mediante productos especializados, formación, asesoría y espacios de crecimiento. Según cifras compartidas por la entidad, cerca de 20 mil mujeres han formado parte del programa y la cartera de crédito dirigida a este segmento supera actualmente los 282 millones de dólares. Barragán resumió el impacto del liderazgo femenino con una reflexión que marcó el cierre de la gala: “Las mujeres potencian sus empresas, potencian sus negocios, potencian la familia, potencian al país y potencian todo alrededor. Están siendo un catalizador en nuestra sociedad”.

Farah Bhiku Gerente del Programa Única Cada mujer es única en su propia singularidad. Todas estamos llenas de distintos dones, características y cualidades que nos hacen realmente únicas”,