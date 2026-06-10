Mujeres Únicas: Global Bank premia proyectos que transforman Panamá

Karen Gibbs, Helga Patricia Barría Fábrega y Gabrielle Britton fueron reconocidas como las ganadoras de la segunda edición del premio 'Mujeres Únicas: Construyendo un Futuro Sostenible', una iniciativa de Global Bank que busca visibilizar proyectos liderados por mujeres que generan cambios positivos y sostenibles en Panamá.Las tres fueron seleccionadas entre más de 300 postulaciones recibidas a nivel nacional, una cifra que reflejó el crecimiento y alcance de este reconocimiento impulsado por el Programa Única, plataforma creada por el banco para promover la inclusión y el empoderamiento financiero de las mujeres.La gala de premiación reunió a finalistas, representantes del sector empresarial, miembros del banco, aliados estratégicos y líderes de distintas organizaciones sociales en una noche dedicada a destacar el liderazgo femenino y el impacto comunitario de iniciativas desarrolladas en diferentes regiones del país.Durante la ceremonia, se destacó que las más de 300 postulaciones provinieron de diversos puntos de Panamá, con una importante participación de mujeres de las provincias centrales, el centro y el occidente del país.Las candidaturas fueron evaluadas por un jurado conformado por Bruno Basile, experto en comunicación corporativa, responsabilidad social empresarial y sostenibilidad; Karin Sempf, fundadora del laboratorio educativo Innova-Nation; Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse; y Lorena Guzmán, vicepresidenta senior de Recursos Humanos de Global Bank.Tras el proceso de selección, nueve proyectos llegaron a la fase final, distribuidos en tres categorías creadas según la trayectoria de cada iniciativa: Semilla, para proyectos con entre dos y cinco años de existencia; Huella, para iniciativas con entre seis y diez años; y Legado, para aquellas con más de una década de impacto sostenido.