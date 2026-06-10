Incautan 500 fusiles automáticos y piezas de armamento en el Aeropuerto Internacional de Tocumen

La Policía Nacional incautó un cargamento compuesto por piezas utilizadas para el ensamblaje de armas de fuego durante una operación realizada en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La acción, denominada Operación Candado, fue ejecutada de manera conjunta por unidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

De acuerdo con la información oficial, el decomiso incluyó 500 fusiles, 400 cañones, además de 25 guardamanos y tornillos empleados para el ensamblaje de armas de fuego, los cuales habían llegado al país en un envío procedente de Turquía.

El hallazgo se produjo tras labores de verificación e inspección de la carga internacional que ingresa al territorio nacional a través de la principal terminal aérea del país.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para establecer la posible existencia de una red dedicada al tráfico ilícito de armas, así como identificar a las personas que estarían vinculadas con la importación y recepción del cargamento.