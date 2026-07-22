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Tribunal de Apelaciones mantiene en detención preventiva a Noriel Araúz por presunto enriquecimiento injustificado

Los magistrados tomaron la decisión con 2 votos a favor de mantener la medida de
Los magistrados tomaron la decisión con 2 votos a favor de mantener la medida de Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 22/07/2026 17:27
Araúz ha sido imputado por un presunto enriquecimiento injustificado de 1.3 millones de dólares.

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El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, permanecerá detenido en la Mega Joya, mientras enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento injustificado.

El Tribunal Superior de Apelaciones sostuvo este miércoles 22 de julio la medida cautelar de detención preventiva dictada el pasado 10 de julio.

Araúz ha sido imputado por un presunto enriquecimiento injustificado de 1.3 millones de dólares durante su período como asesor de Marina Mercante y luego como administrador de la AMP entre 2019 y 2024.

Los magistrados tomaron la decisión con 2 votos a favor de mantener la medida y un salvamento de voto.

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