Exdirector de la AMP, Noriel Araúz, es imputado por presunto enriquecimiento injustificado agravado

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) fue imputado la tarde de este 10 de julio por un presunto cargo de enriquecimiento injustificado agravado.

Los cargos se sustentan en un informe de auditoría presentado por la Contraloría General de la República que indica un presunto enriquecimiento de 1.3 millones de dólares a favor de Araúz sin justificación al comparar los ingresos y egresos del período 2019-2024, cuando ocupó los cargos de asesor técnico de la Dirección de Marina Mercante y luego administrador de la AMP.

La audiencia estuvo a cargo de la jueza de garantías, Irene Cedeño, y se celebró en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora. Cedeño determinó que legal la aprehensión de Araúz el 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresaba de un viaje a Paraguay.

En cuanto a los cargos, la fiscal Patricia Herrera presentó en detalle un listado de cuentas bancarias, vehículos y propiedades a nombre de Araúz o en las cuáles aparece como beneficiario final.

De acuerdo con las declaraciones patrimoniales de Araúz, citadas por la Fiscalía, devengaba ingresos anuales de entre 98 mil y 103 mil dólares. Según la información bancaria obtenida por la Fiscalía, los depósitos a distintas cuentas se incrementaron en miles de dólares mensuales luego del ingreso de Araúz a la AMP.

En 2023, habría comprado una Lexus valorada en 150 mil dólares a través de una sociedad anónima en la que aparece como beneficiario final. Este es también el monto que aproximadamente, de acuerdo a las declaraciones de Araúz en la audiencia de hoy, actualmente gana al año.

La Fiscalía señaló también que Araúz ha realizado múltiples viajes a Sudamérica este año, y que su salida del país podría dificultar el proceso judicial.

Además, resaltó que Araúz ya ha incluso iniciado un trámite para obtener un permiso de residencia temporal en Paraguay.

La defensa de Araúz, liderizada por el abogado César Ruiloba, explicó que se encontraba en Paraguay evaluando una oferta de trabajo con una empresa. Recordaron que Araúz es arquitecto naval de profesión y manifestaron que después de salir de la AMP en 2024 no le era posible conseguir trabajo en Panamá, por lo que exploraba otras alternativas.

Ruiloba cuestionó la metodología usada para realizar el informe de auditoría y criticó que se mezclaran propiedades y patrimonio de distintos miembros de la familia.