Juez legaliza la aprehensión de Noriel Araúz y Fiscalía pide imputarlo por enriquecimiento injustificado

La audiencia de garantías contra el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Antonio Araúz Villarreal, se realizó este viernes 10 de julio con la legalización de su aprehensión.

Mientras que el Ministerio Público le solicitó al juez de garantía la imputación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento injustificado agravado.

Durante la diligencia, la Fiscalía Anticorrupción sustentó la solicitud de formulación de cargos ante el juez de garantías. Al cierre de esta información, la audiencia permanecía en desarrollo debido a los argumentos presentados por la defensa del exfuncionario, por lo que el juez aún no había emitido una decisión sobre la imputación.

Una vez se resuelva ese aspecto, la audiencia continuará con el debate sobre la eventual aplicación de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

Araúz fue aprehendido este miércoles 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego de arribar al país en un vuelo procedente de Asunción, Paraguay, en cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Anticorrupción dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La diligencia fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras confirmarse su ingreso al territorio nacional.

De acuerdo con fuentes oficiales, la orden de aprehensión fue expedida el 4 de junio de 2026 como parte de una investigación iniciada a raíz de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República y remitido al Ministerio Público el 9 de abril de este año.

Según ese informe, existen indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado que habría ocasionado una posible lesión patrimonial al Estado por 1,319,984.42 dólares.

La auditoría, realizada por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la Contraloría, determinó que durante el período analizado Araúz registró inversiones, movimientos financieros, desembolsos y saldos bancarios por 2,355,670.77 dólares, mientras que los ingresos provenientes de fuentes identificadas ascendían a 1,035,686.35 dólares.

La diferencia entre ambas cifras fue considerada por la Contraloría como un patrimonio cuyo origen no pudo ser sustentado con la información recopilada durante la investigación.