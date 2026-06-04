Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría

La exsecretaria general de la Contraloría General de la República durante el período del contralor Gerardo Solís, Zenia Vásquez de Palacios, fue aprehendida este jueves 4 de junio y espera una audiencia de imputación por presunto enriquecimiento injustificado.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la investigación de los fiscales se apoya en un informe de auditoría de la Contraloría que señala un monto total de 771,137 dólares no justificados a nombre de la exsecretaria.

Al cierre de esta edición, no se ha anunciado la fecha y hora de la audiencia para la legalización de la aprehensión e imputación de cargos, pero se espera que sea anunciada en un plazo de 24 horas desde la aprehensión.

Vásquez era considerada parte del equipo de confianza del contralor Solís. Fue nombrada secretaria general de la Contraloría en 2020, cargo que ocupo desde el 2 de enero de 2020 hasta noviembre de 2024 y por el que cobraba 3,000 dólares de salario y 3,030 de gastos de representación al mes. En noviembre de 2024, poco antes de la salida de Solís, fue designada “Asistente Ejecutiva II” con un salario mensual de 5,000 dólares, de acuerdo a la planilla oficial publicada por la Contraloría. Es abogada y fue socia fundadora de la firma Palacios, Vásquez y Asociados.

Durante la actual adminsitración del contralor Anel Flores, fue retirada de la posición de asistente ejecutiva.

La detención de Vásquez se produce en medio de las acciones que adelanta el Ministerio Público para determinar posibles irregularidades vinculadas a la gestión administrativa durante la pasada administración de la Contraloría.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión de Vásquez forma parte de las diligencias relacionadas con el expediente denominado “Contraloría Paralela”, una investigación por supuestas anomalías detectadas en el manejo de recursos públicos.

Los fiscales buscan esclarecer si existió un incremento patrimonial que no pueda ser sustentado con los ingresos legalmente percibidos por la exfuncionaria durante su permanencia en la entidad. La causa también contempla el análisis de movimientos financieros y administrativos.