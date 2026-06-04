Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría

Vásquez se suma a una lista de funcionarios de la administración anterior que ahora enfrentan procesos legales.El expresidente José Gabriel Carrizo está imputado por presunto enriquecimiento injustificado de 1,9 millones de dólares; el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, se mantiene detenido con cargos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado; el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido hace una semana también por presunto enriquecimiento injustificado; y el exdirector del Instituto Panameño de Deportes, Héctor Brands, se mantiene detenido por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.Otros funcionarios enfrentan sanciones administrativas, como el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lao Cortés, contra quien se ordenó el secuestro de 2.9 millones de dólares en bienes. También se ha ordenado secuestro de bienes contra el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, el exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, o a la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río, por quien también se investiga por inconsistencias patrimoniales.Estas investigaciones han sido posibles gracias al trabajo de auditoría de la Contraloría, en cuyos informes se han apoyado los fiscales. Los casos se encuentran en distintas etapas del proceso, mientras continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público.