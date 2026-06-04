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Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría

Aprehenden a Zenia Vásquez, exsecretaria general de la Contraloría
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 05/06/2026 00:00
Vásquez ha sido vinculada en base a un informe de la Contraloría por presunto enriquecimiento ilícito. Espera ahora la realización de una audiencia para la imputación de cargos y que un juez de garantías dicte medidas cautelares

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La exsecretaria general de la Contraloría General de la República durante el período del contralor Gerardo Solís, Zenia Vásquez de Palacios, fue aprehendida este jueves 4 de junio y espera una audiencia de imputación por presunto enriquecimiento injustificado.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la investigación de los fiscales se apoya en un informe de auditoría de la Contraloría que señala un monto total de 771,137 dólares no justificados a nombre de la exsecretaria.

Al cierre de esta edición, no se ha anunciado la fecha y hora de la audiencia para la legalización de la aprehensión e imputación de cargos, pero se espera que sea anunciada en un plazo de 24 horas desde la aprehensión.

Vásquez era considerada parte del equipo de confianza del contralor Solís. Fue nombrada secretaria general de la Contraloría en 2020, cargo que ocupo desde el 2 de enero de 2020 hasta noviembre de 2024 y por el que cobraba 3,000 dólares de salario y 3,030 de gastos de representación al mes. En noviembre de 2024, poco antes de la salida de Solís, fue designada “Asistente Ejecutiva II” con un salario mensual de 5,000 dólares, de acuerdo a la planilla oficial publicada por la Contraloría. Es abogada y fue socia fundadora de la firma Palacios, Vásquez y Asociados.

Durante la actual adminsitración del contralor Anel Flores, fue retirada de la posición de asistente ejecutiva.

La detención de Vásquez se produce en medio de las acciones que adelanta el Ministerio Público para determinar posibles irregularidades vinculadas a la gestión administrativa durante la pasada administración de la Contraloría.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión de Vásquez forma parte de las diligencias relacionadas con el expediente denominado “Contraloría Paralela”, una investigación por supuestas anomalías detectadas en el manejo de recursos públicos.

Los fiscales buscan esclarecer si existió un incremento patrimonial que no pueda ser sustentado con los ingresos legalmente percibidos por la exfuncionaria durante su permanencia en la entidad. La causa también contempla el análisis de movimientos financieros y administrativos.

Investigaciones y procesos

Vásquez se suma a una lista de funcionarios de la administración anterior que ahora enfrentan procesos legales.

El expresidente José Gabriel Carrizo está imputado por presunto enriquecimiento injustificado de 1,9 millones de dólares; el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu), Bernardo Meneses, se mantiene detenido con cargos de peculado, blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado; el exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue aprehendido hace una semana también por presunto enriquecimiento injustificado; y el exdirector del Instituto Panameño de Deportes, Héctor Brands, se mantiene detenido por presunto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.

Otros funcionarios enfrentan sanciones administrativas, como el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lao Cortés, contra quien se ordenó el secuestro de 2.9 millones de dólares en bienes. También se ha ordenado secuestro de bienes contra el exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, el exdirector general de Ingresos, Publio De Gracia, o a la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río, por quien también se investiga por inconsistencias patrimoniales.

Estas investigaciones han sido posibles gracias al trabajo de auditoría de la Contraloría, en cuyos informes se han apoyado los fiscales. Los casos se encuentran en distintas etapas del proceso, mientras continúan las investigaciones por parte del Ministerio Público.

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