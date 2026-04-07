Juez avala aprehensión de bienes de Héctor Brands por presunto enriquecimiento ilícito

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, declaró este martes 7 de abril legal el control posterior de las medidas cautelares reales solicitadas por la Procuraduría General de la Nación contra el exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, y otras personas investigadas por presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Durante la audiencia celebrada este martes, Zambrano evaluó dos resoluciones de aprehensión presentadas por la Fiscalía Anticorrupción y concluyó que las acciones cumplen con lo establecido en el Código Procesal Penal.

BIENES Y CUENTAS

Como parte de la decisión, el juez avaló la aprehensión de bienes muebles e inmuebles, así como de cuentas bancarias vinculadas a los imputados, al considerar que guardan relación con las investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

No obstante, también ordenó levantar las medidas cautelares sobre aquellos bienes que no presentan vinculación directa con el proceso.

La Procuraduría estuvo representado por la fiscal Lizzie Bonilla, mientras que la defensa técnica de los imputados estuvo a cargo de los abogados Víctor Orobio, Holanda Polo y David Bowen, este último en calidad de abogado sustituto.

El proceso tiene su origen en un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, el cual detectó un presunto incremento patrimonial injustificado por parte de Brands durante el período comprendido entre 2021 y 2024.