Selección de Panamá celebra 50 años de su primer partido de eliminatoria mundialista

Gracias a la historia, somos lo que somos hoy en día. Ese equipo de la generación de 1976 fue la piedra angular de la selección de Panamá que estamos viendo hoy en día jugar su segunda <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA.</a>El pasado <b>6 de abril se cumplieron 50 años del primer partido de Eliminatoria a una Copa Mundial de la FIFA</b> que jugó Panamá. Aquel partido se celebró en 1976 y era un partido clasificatorio para lo que fue la<b> Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978</b>.El encuentro, que se disputó en el estadio Revolución, hoy conocido como estadio Rommel Fernández, fue una fiesta total y así lo describieron algunos de sus protagonistas.El rival de Panamá en aquella primera ocasión fue Costa Rica, un equipo que hoy en día es un clásico rival para Panamá. El cuadro panameño estuvo liderado en aquella ocasión con figuras importantes como <b>Edilberto Aguirre, Luis ‘Cascarita’ Tapia, Agustín ‘Muquita’ Sánchez</b>, entre otros.