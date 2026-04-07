Choque en el pleno de la Asamblea por elección del defensor del Pueblo

La sesión del pleno de la Asamblea Nacional de este martes arrancó con denuncias de irregularidades sobre el informe de mayoría de la Comisión de Gobierno que aprueba la lista de siete candidatos para la Defensoría del Pueblo.

El debate y las acusaciones, incluso, se originaron desde temprano en el día en las redes sociales.

“Hoy (ayer) pretenden imponer la elección del defensor del Pueblo con un informe de mayoría ilegal, que viola el artículo 135 del Reglamento Interno: un informe sin firmas”, denunció el diputado Roberto Zúñiga en su cuenta de X, minutos antes de que arrancara la sesión, que inició con casi dos horas de retraso.

Hacía referencia a que el informe de mayoría debe ser firmado por todos los diputados de la comisión y, en caso de que algunos no estén de acuerdo con lo aprobado, igualmente lo deben firmar con el salvamento del voto.

El informe de mayoría no había sido firmado por los nueve diputados que estuvieron en la sesión de la Comisión de Gobierno el lunes, cuando se aprobó enviar al pleno legislativo una lista de siete aspirantes a la Defensoría del Pueblo de los 35 que participaron en el proceso.

Entre los siete no se encuentra la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, quien es la ungida del partido oficialista Realizando Metas.

“Esto es una vergüenza. Cuando el poder pisotea las reglas para imponerse, deja de ser democracia y se convierte en abuso. Y ese abuso no lo vamos a permitir”, escribió el diputado Zúñiga en su cuenta de X.

Otro de los puntos que cuestionaron algunos diputados, especialmente los de la coalición Vamos, es que en la agenda del pleno la elección del defensor del Pueblo estaba en el primer punto de debate.

“Quieren meter en el orden del día la elección del defensor del Pueblo con un informe de mayoría que no cumple el artículo 135 del Reglamento Interno, porque no tiene las firmas de los comisionados presentes, requisito indispensable para su validez”, se quejó la diputada Janine Prado.

Dijo que eso no es un tecnicismo: al presentar un informe irregular, “también bloquean el derecho reglamentario de presentar un informe de minoría, cerrando el debate y manipulando el proceso”, destacó Prado. “La ciudadanía debe saberlo: cuando se violan las reglas para imponer nombramientos, se debilita la institucionalidad y la democracia”, recalcó.

En el debate salió a relucir una nota de la Secretaría General de la Asamblea enviada al diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, en la que le devolvía el informe de minoría contra el informe de mayoría de la Comisión sobre la elección del defensor del Pueblo y hacía referencia al artículo 135 del Reglamento Interno de la Asamblea.

En la nota, que fue recibida a las 11:24 de ayer en la Comisión, se señala: “Sobre el particular, resulta preciso indicar que la disposición aludida (artículo 135) establece expresamente que el informe de la Comisión debe ser firmado por todos los miembros, pero si algunos de ellos no estuvieran de acuerdo, deberán colocar junto a su firma la nota ‘salvo mi voto’”.

La nota de la Secretaría General, a cargo de Carlos Alvarado, le recordaba a la Comisión de Gobierno que en la sesión del pasado lunes asistieron todos los diputados. “Se aprecia en el informe que faltan miembros por firmar...”, señala la nota.

Diputados cuestionaron que, a pesar de esa comunicación de la Secretaría General, se introdujera en la agenda la elección del defensor del Pueblo.

La nota fue leída en el pleno por el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, quien cuestionó el papel del secretario Alvarado. “Usted emite una certificación que está vigente y usted es el secretario al que le corresponde esa función administrativa; entonces, ¿en qué órgano del Estado estamos viviendo?”, se quejó.

Al mismo tiempo, reclamó que el diputado Camacho debió atender esa nota y no haber presentado “un informe de minoría chimbo” el pasado lunes, cuando la nota de la Secretaría General era de ayer martes, un día después de que se presentó en el pleno el informe de la Comisión.

El diputado Camacho defendió el informe. “Yo les presento el informe con lo que ellos aprobaron”, dijo, en referencia a lo que acordó la mayoría: pasar al pleno una lista de siete candidatos a la Defensoría del Pueblo.

El debate obligó a la directiva de la Asamblea Nacional a declarar un receso que, al cierre de esta nota, a las 8:00 de la noche, aún no retomaban la sesión.