Panama Ports Company inicia arbitraje contra Maersk por disputa del puerto de Balboa

Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa CK Hutchison anunció este martes 7 de abril el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra Maersk, en medio de la disputa por la toma de sus terminales portuarias en el país.

El puerto de Balboa, anteriormente parte de la consesión que tenía PPC, en la actualidad es adminsitrado por la empresa APMT Panamá, S. A. (Maersk).

Además, el contrato con APMT Panamá, S. A. establece un monto de $26,100,000 de dólares en concepto de contraprestación económica por la operación del puerto de Balboa.

Según PPC, el arbitraje —que se llevará a cabo en la ciudad de Londres— se fundamenta en un contrato de largo plazo que establecía un modelo de colaboración exclusiva para el uso de las operaciones portuarias de Panama Ports Company, así como el acceso a sus instalaciones e información operativa.

PPC sostiene que Maersk habría incumplido ese acuerdo al alinearse con la República de Panamá en lo que describe como una “campaña estatal” que derivó en la sustitución del operador portuario.

De acuerdo con la empresa, este 23 de febrero el Estado panameño ejecutó medidas que resultaron en la salida de PPC de las operaciones portuarias, incluyendo la toma de las terminales y la posterior adjudicación de una concesión preacordada para la terminal de Balboa a un nuevo operador presuntamente vinculado con Maersk.

La compañía también alega que dicho operador habría utilizado instalaciones e información que pertenecían a PPC, lo que, a su juicio, agrava la controversia contractual.

PPC aclaró que este arbitraje contra Maersk es independiente de otros procesos que mantiene contra el Estado panameño, al que responsabiliza por acciones que califica como contrarias a los compromisos contractuales y a la protección de inversiones.

Además, reiteró que buscará hacer valer sus derechos por todas las vías legales disponibles, tanto en el arbitraje internacional como en otras instancias, en defensa de sus intereses.