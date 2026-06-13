Trump dice que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio está previsto que se firme el domingo, lo que allanaría el camino para la apertura del estrecho de Ormuz.

La declaración de Trump contrasta con la Cancillería iraní, que indicó más temprano el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo, según medios estatales.

“El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”, dijo Trump el sábado en una publicación en su red Truth Social.