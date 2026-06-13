Trump dice que el acuerdo de paz con Irán se firmará el domingo

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a>, dijo el sábado que el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio está previsto que se firme el domingo, lo que allanaría el camino para la apertura del <a href="/tag/-/meta/estrecho-de-ormuz">estrecho de Ormuz</a>.La declaración de Trump contrasta con la Cancillería iraní, que indicó más temprano el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo, según medios estatales.'<i>El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS</i>', dijo Trump el sábado en una publicación en su red Truth Social.