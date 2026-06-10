Donald Trump advierte a Irán: ‘Ahora tendrán que pagar el precio’ tras ataques en el Golfo a Estados Unidos

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este miércoles luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que Teherán podría enfrentar nuevos ataques militares tras la reciente ofensiva iraní contra objetivos vinculados a Washington en Oriente Medio.

La amenaza del mandatario llegó después de que la Guardia Revolucionaria de Irán informara sobre una serie de ataques dirigidos contra una base estadounidense en Jordania y otros 21 objetivos ubicados en países del Golfo.

Según informó el diario El Mundo, los ataques iraníes también impactaron en Kuwait y Baréin. Horas antes, el ejército estadounidense había señalado a través de la red social X que había lanzado operaciones en la zona del estrecho de Ormuz como represalia por el derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido el martes.

En medio de la escalada, Trump responsabilizó a Irán del fracaso de los intentos diplomáticos y aseguró que el país persa dejó pasar la oportunidad de alcanzar un entendimiento.

“¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias ”, escribió el presidente en Truth Social.

Según dio a conocer El Mundo, el Ministerio de Exteriores iraní defendió la respuesta militar y reiteró que actuó amparado en su derecho a la legítima defensa. En un comunicado, el portavoz de la institución, Esmaeil Baghaei, acusó a Estados Unidos e Israel de entorpecer las conversaciones para poner fin a las hostilidades mediante “continuas violaciones del alto el fuego”.

El recrudecimiento del conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo, y al temor de que la confrontación se extienda a otros países de la región.