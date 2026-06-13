Golpe a la minería ilegal: Senafront arresta a seis colombianos en la selva de Darién

Un nuevo golpe a las actividades ilícitas en la provincia de Darién se registró tras la captura de seis ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a la minería ilegal, durante acciones operativas en áreas de difícil acceso.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó que las detenciones se realizaron durante operativos desarrollados en el sector de Mangle, ubicado en la cabecera del río Tuira, a unos 10 kilómetros de la frontera entre Panamá y Colombia.

De acuerdo con la entidad, las unidades desplegadas en áreas detectaron a los seis extranjeros cuando presuntamente se dedicaban a la extracción ilegal de recursos minerales en plena selva darienita, una actividad que representa una amenaza tanto para la seguridad nacional como para el medio ambiente.

Durante el recorrido operativo estuvo presente el director general del Senafront, Larry Solís, quien acompañó a las unidades en el terreno y reiteró el compromiso institucional de combatir las estructuras dedicadas a delitos transnacionales que afectan a las comunidades fronterizas.

“Como parte de las operaciones estratégicas para garantizar la seguridad y proteger los recursos naturales del país, unidades del Servicio Nacional de Fronteras desarrollaron acciones operativas enáreas de difícil acceso de la provincia de Darién”, señaló la entidad en un comunicado, al destacar que la presencia permanente de las fuerzas de seguridad busca salvaguardar la soberanía nacional y preservar los ecosistemas de Darién.

Según información difundida por la agencia EFE, la minería ilegal ha sido identificada por las autoridades como una de las economías ilícitas que operan en esta región selvática, junto al narcotráfico y el tráfico de personas. Diversos informes internacionales han advertido que estas actividades mantienen vínculos con el Clan del Golfo, organización criminal colombiana con presencia en la frontera y designada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

Los seis ciudadanos colombianos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Senafront aseguró que mantendrá y reforzará los operativos en Darién como parte de su estrategia para frenar las actividades ilícitas y garantizar la seguridad en una de las zonas más sensibles del país.