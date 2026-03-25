Desarticulan red de tráfico de migrantes: 20 personas aprehendidas

Una operación conjunta de estamentos de seguridad del Estado permitió desarticular una presunta red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, con un saldo de 20 personas aprehendidas.

El operativo, denominado “Alborada”, fue ejecutado de manera simultánea en las provincias de Panamá, Darién, Coclé y Chiriquí, mediante 23 diligencias de allanamiento coordinadas por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.

La acción fue desarrollada por unidades de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional de Migración y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI).

De acuerdo con las autoridades, los aprehendidos (todos de nacionalidad panameña) estarían presuntamente vinculados a una estructura criminal que operaba en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes.

Durante los operativos también se decomisaron tres vehículos, siete paquetes de presunta sustancia ilícita y diversos documentos que serán analizados como parte de las investigaciones en curso.

Las autoridades señalaron que este tipo de delito ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, debido al incremento del flujo migratorio irregular a través de la selva del Darién, una de las rutas más utilizadas por migrantes en tránsito hacia Norteamérica.

Los estamentos de seguridad reiteraron que continuarán ejecutando operaciones sostenidas contra el crimen organizado, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir las redes dedicadas a este tipo de actividades ilícitas en el país.