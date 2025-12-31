Ábrego: ‘El Clan del Golfo no tiene presencia permanente en Panamá’

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, aseguró este miércoles 31 de diciembre que el Clan del Golfo no tiene presencia permanente en la provincia de Darién.

“La lucha contra el Clan del Golfo ha cambiado de nota durante los últimos 20 años. Es una derivación de las fuerzas paramilitares que en algún momento operaron en la frontera con Colombia. Hoy día se dedica al narcotráfico y el tráfico de personas, no tiene presencia permanente en Panamá”, declaró Ábrego durante una conferencia de prensa en la que el Ministerio de Seguridad rindió un informe con el balance del 2025.

Recientemente se reportó que las fuerzas de seguridad panameña están desactivando minas terrestres en Darién.

De acuerdo al ministro, se han incrementado los operativos para combatir a esta organización criminal, coordinando esfuerzos entre el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y las autoridades colombianas.

Ábrego también detalló que el Clan del Golfo era parte de la estructura que facilitaba el tránsito irregular de migrantes por la frontera.