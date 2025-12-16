Senafront retiene a 33 migrantes en operativo fronterizo con Colombia

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó este martes sobre la <b>retención de 33 migrantes de distintas nacionalidades</b> durante la ejecución de la <b>operación Centinela</b>, que se desarrolla a lo largo de los <b>266 kilómetros de frontera entre Panamá y Colombia</b>.En conferencia de prensa, el director general de Senafront, <b>Larry Solís</b>, detalló que el caso se registró en el <b>sector de Dos Bocas</b>, donde unidades fronterizas interceptaron a <b>cinco personas</b> que trasladaban al grupo de migrantes de manera irregular. Según la información oficial, <b>dos de los migrantes fueron identificados como presuntos traficantes de personas (coyotes) de nacionalidad colombiana</b>.Los migrantes retenidos provienen de <b>Venezuela, Colombia, China, Bangladesh, Camerún y Costa Rica</b>, y fueron puestos a órdenes del <b>Servicio Nacional de Migración</b> para los procedimientos administrativos correspondientes.Solís indicó que, tras las verificaciones realizadas, <b>ocho de los 31 migrantes identificados presentaban alertas biométricas</b>, mientras que <b>dos mantenían presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua</b>, de acuerdo con los registros consultados por las autoridades.El director de Senafront explicó que estas personas eran movilizadas entre sectores del área de <b>Espiragua</b>, como parte de las rutas utilizadas para el tránsito irregular de migrantes a través de la frontera oriental del país.La institución señaló que este operativo forma parte de las acciones permanentes para <b>combatir el tráfico ilícito de migrantes</b>, un delito que representa riesgos para la seguridad de las personas en movilidad y para las comunidades fronterizas.Senafront reiteró que mantiene <b>operaciones sostenidas de control territorial y reconocimiento</b> en la zona fronteriza, en coordinación con otras entidades del Estado, con el objetivo de <b>prevenir delitos transnacionales y garantizar la seguridad en la región</b>.