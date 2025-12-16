Senafront retiene a 33 migrantes en operativo fronterizo con Colombia

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informó este martes sobre la retención de 33 migrantes de distintas nacionalidades durante la ejecución de la operación Centinela, que se desarrolla a lo largo de los 266 kilómetros de frontera entre Panamá y Colombia.

En conferencia de prensa, el director general de Senafront, Larry Solís, detalló que el caso se registró en el sector de Dos Bocas, donde unidades fronterizas interceptaron a cinco personas que trasladaban al grupo de migrantes de manera irregular. Según la información oficial, dos de los migrantes fueron identificados como presuntos traficantes de personas (coyotes) de nacionalidad colombiana.

Los migrantes retenidos provienen de Venezuela, Colombia, China, Bangladesh, Camerún y Costa Rica, y fueron puestos a órdenes del Servicio Nacional de Migración para los procedimientos administrativos correspondientes.

Solís indicó que, tras las verificaciones realizadas, ocho de los 31 migrantes identificados presentaban alertas biométricas, mientras que dos mantenían presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua, de acuerdo con los registros consultados por las autoridades.

El director de Senafront explicó que estas personas eran movilizadas entre sectores del área de Espiragua, como parte de las rutas utilizadas para el tránsito irregular de migrantes a través de la frontera oriental del país.

La institución señaló que este operativo forma parte de las acciones permanentes para combatir el tráfico ilícito de migrantes, un delito que representa riesgos para la seguridad de las personas en movilidad y para las comunidades fronterizas.

Senafront reiteró que mantiene operaciones sostenidas de control territorial y reconocimiento en la zona fronteriza, en coordinación con otras entidades del Estado, con el objetivo de prevenir delitos transnacionales y garantizar la seguridad en la región.