Sumit Seth culmina su misión tras impulsar la cooperación entre India y Panamá

El embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, se despidió oficialmente de su misión diplomática en el país, agradeciendo los lazos y alianzas construidos desde su llegada en julio de 2023. Durante su intervención, destacó los avances alcanzados en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en áreas como la educación, la inversión económica y la política exterior.

Entre los logros mencionados por el diplomático figuran el aumento del número de estudiantes panameños que recibirán becas para estudiar en la India, el crecimiento del comercio bilateral entre India y Panamá en los últimos cuatro años y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, reflejado recientemente en la visita del canciller de la República Javier Martínez-Acha a la India el pasado mes de julio.

“Panamá es una puerta de oportunidades y un país de mucho talento”, recalcó Seth durante su recepción de despedida, celebrada el pasado 31 de julio.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, destacó que las relaciones entre India y Panamá se caracterizan por el respeto mutuo y una visión compartida de futuro. Asimismo, subrayó que, bajo el liderazgo de Seth, la cooperación bilateral se fortaleció en ámbitos como la transición energética y la cooperación estratégica.

“Deseo expresar mi sincero agradecimiento personal a su excelencia y al equipo de la Embajada de la India, que trabajó para que la visita del canciller a la India fuese exitosa”, manifestó.

Además de los actos protocolares, la celebración incluyó presentaciones de danzas tradicionales de la India y un convivio en el que los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de la gastronomía y la cultura del país asiático.