Sumit Seth culmina su misión tras impulsar la cooperación entre India y Panamá

El <b>embajador de la <a href="/tag/-/meta/india">India</a> en <a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b>, <b>Sumit Seth</b>, se despidió oficialmente de su misión diplomática en el país, agradeciendo los lazos y alianzas construidos desde su llegada en julio de 2023. Durante su intervención, destacó los avances alcanzados en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en áreas como la <b>educación</b>, la <b>inversión económica</b> y la <b>política exterior</b>.Entre los logros mencionados por el diplomático figuran el aumento del número de estudiantes panameños que recibirán <b>becas para estudiar en la India</b>, el crecimiento del <b>comercio bilateral entre India y Panamá</b> en los últimos cuatro años y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, reflejado recientemente en la visita del <b>canciller de la República <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b> a la India el pasado mes de julio.<i>'</i><i><b>Panamá es una puerta de oportunidades y un país de mucho talento</b></i><i>'</i>, recalcó Seth durante su recepción de despedida, celebrada el pasado 31 de julio.Por su parte, el <b>viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación</b>, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-guevara-mann">Carlos Guevara Mann</a></b>, destacó que las relaciones entre <b>India y Panamá</b> se caracterizan por el respeto mutuo y una visión compartida de futuro. Asimismo, subrayó que, bajo el liderazgo de Seth, la cooperación bilateral se fortaleció en ámbitos como la <b>transición energética</b> y la <b>cooperación estratégica</b>.<i>'Deseo expresar mi sincero agradecimiento personal a su excelencia y al equipo de la </i><i><b>Embajada de la India</b></i><i>, que trabajó para que la visita del canciller a la India fuese exitosa'</i>, manifestó.Además de los actos protocolares, la celebración incluyó presentaciones de <b>danzas tradicionales de la India</b> y un convivio en el que los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de la gastronomía y la cultura del país asiático.