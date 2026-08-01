  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Sumit Seth culmina su misión tras impulsar la cooperación entre India y Panamá

La ceremonia de despedida se realizó este viernes 31 de julio.
La ceremonia de despedida se realizó este viernes 31 de julio. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 01/08/2026 18:46
El embajador de la India en Panamá se despidió de su misión diplomática destacando los avances logrados en áreas como educación, comercio, inversión y cooperación energética

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, se despidió oficialmente de su misión diplomática en el país, agradeciendo los lazos y alianzas construidos desde su llegada en julio de 2023. Durante su intervención, destacó los avances alcanzados en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en áreas como la educación, la inversión económica y la política exterior.

Entre los logros mencionados por el diplomático figuran el aumento del número de estudiantes panameños que recibirán becas para estudiar en la India, el crecimiento del comercio bilateral entre India y Panamá en los últimos cuatro años y el fortalecimiento de los vínculos diplomáticos, reflejado recientemente en la visita del canciller de la República Javier Martínez-Acha a la India el pasado mes de julio.

Panamá es una puerta de oportunidades y un país de mucho talento, recalcó Seth durante su recepción de despedida, celebrada el pasado 31 de julio.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, destacó que las relaciones entre India y Panamá se caracterizan por el respeto mutuo y una visión compartida de futuro. Asimismo, subrayó que, bajo el liderazgo de Seth, la cooperación bilateral se fortaleció en ámbitos como la transición energética y la cooperación estratégica.

“Deseo expresar mi sincero agradecimiento personal a su excelencia y al equipo de la Embajada de la India, que trabajó para que la visita del canciller a la India fuese exitosa”, manifestó.

Además de los actos protocolares, la celebración incluyó presentaciones de danzas tradicionales de la India y un convivio en el que los asistentes pudieron disfrutar de una muestra de la gastronomía y la cultura del país asiático.

VIDEOS

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo