  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Nuevo embajador de China en Panamá presenta copias de cartas credenciales ante la Cancillería

El embajador designado de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, entregó este viernes, 10 de julio, sus credenciales al canciller Martínez-Acha en el Palacio Bolívar.
El embajador designado de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, entregó este viernes, 10 de julio, sus credenciales al canciller Martínez-Acha en el Palacio Bolívar. Cedida
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 10/07/2026 13:45
El diplomático Zhang Xiangyan entregó sus credenciales al canciller Martínez-Acha en el Palacio Bolívar, convirtiéndose en el tercer representante de Pekín desde 2017

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

En un paso formal que reafirma los lazos diplomáticos entre ambas naciones, el embajador designado de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, presentó este viernes 10 de julio copia de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

La ceremonia protocolar se llevó a cabo en las instalaciones del histórico Palacio Bolívar. A su llegada a la sede de la Cancillería panameña, el embajador Zhang fue recibido por Ángela Álvarez, directora general encargada del Protocolo y Ceremonial del Estado.

Durante el acto protocolar, el ministro Martínez-Acha Vásquez, estuvo acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

El embajador Zhang, quien arribó al país este martes, se convierte en el tercer diplomático al frente de la legación de China en Panamá, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en junio de 2017.

A su llegada a Panamá, Zhang manifestó que “ha sido un gran honor asumir como embajador de China en Panamá”, publicó la embajada de China en Panamá en su red social X.

Asimismo expresó “su disposición de trabajar junto con el Gobierno y amigos de diversos sectores de Panamá para fortalecer aún más la comunicación y la coordinación, profundizar la amistad entre ambos pueblos para impulsar nuevos avances en la cooperación práctica entre China y Panamá en los distintos ámbitos, con miras a dar mayores beneficios de ambos países y pueblos”.

Zhang sucede en el cargo a la embajadora Xu Xueyuan, quien estuvo al frente de la representación de Pekín poco más de dos años. Antes el embajador Wei Qiang, había encabezado la misión diplomática china en Panamá durante casi siete años.

Posterior a la presentación de la copia de las cartas credenciales, el ministro Martínez-Acha Vásquez y el embajador Zhang sostuvieron un diálogo privado.

VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo