Nuevo embajador de China en Panamá presenta copias de cartas credenciales ante la Cancillería

En un paso formal que reafirma los lazos diplomáticos entre ambas naciones, el embajador designado de la República Popular China en Panamá, Zhang Xiangyan, presentó este viernes 10 de julio copia de sus cartas credenciales al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez.

La ceremonia protocolar se llevó a cabo en las instalaciones del histórico Palacio Bolívar. A su llegada a la sede de la Cancillería panameña, el embajador Zhang fue recibido por Ángela Álvarez, directora general encargada del Protocolo y Ceremonial del Estado.

Durante el acto protocolar, el ministro Martínez-Acha Vásquez, estuvo acompañado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y por el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann.

El embajador Zhang, quien arribó al país este martes, se convierte en el tercer diplomático al frente de la legación de China en Panamá, desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en junio de 2017.

A su llegada a Panamá, Zhang manifestó que “ha sido un gran honor asumir como embajador de China en Panamá”, publicó la embajada de China en Panamá en su red social X.

Asimismo expresó “su disposición de trabajar junto con el Gobierno y amigos de diversos sectores de Panamá para fortalecer aún más la comunicación y la coordinación, profundizar la amistad entre ambos pueblos para impulsar nuevos avances en la cooperación práctica entre China y Panamá en los distintos ámbitos, con miras a dar mayores beneficios de ambos países y pueblos”.

Zhang sucede en el cargo a la embajadora Xu Xueyuan, quien estuvo al frente de la representación de Pekín poco más de dos años. Antes el embajador Wei Qiang, había encabezado la misión diplomática china en Panamá durante casi siete años.

Posterior a la presentación de la copia de las cartas credenciales, el ministro Martínez-Acha Vásquez y el embajador Zhang sostuvieron un diálogo privado.