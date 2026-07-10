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Economía

Panamá coloca $179.6 millones en Letras del Tesoro con una demanda que duplicó la oferta

Según el MEF, la alta convocatoria de inversionistas consolida la confianza en la deuda local.
Según el MEF, la alta convocatoria de inversionistas consolida la confianza en la deuda local. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 10/07/2026 11:46
El mercado respaldó la emisión con ofertas que superaron los $297 millones, el doble de lo adjudicado por el MEF

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El Gobierno de Panamá colocó $179.65 millones en Letras del Tesoro a 12 meses a un precio de 95.29%, en una subasta donde la demanda duplicó el monto adjudicado en la primera vuelta al alcanzar los $297.07 millones.

Estos resultados reflejan una adecuada recepción del mercado y una ejecución prudente de la estrategia de financiamiento de corto plazo del Gobierno Nacional”, afirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un comunicado.

La entidad detalló que la colocación se dividió en $139.77 millones correspondientes a ofertas competitivas y no competitivas, y $39.877 millones asignados por el reconocimiento de intereses preferenciales.

La operación cerró con un rendimiento de corte de 4.921% y un Rendimiento Promedio Ponderado (RPP) de 4.89%, una tasa en línea con los mercados internacionales y los instrumentos de referencia del país.

Según el MEF, la alta convocatoria y la diversidad de inversionistas aseguran condiciones estables de financiamiento para cubrir las necesidades de liquidez previstas por el Estado.

La operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada, con una participación diversificada de inversionistas y condiciones consistentes con el entorno de mercado”, señaló el MEF en la nota de prensa.

Además, aseguró que frente a la subasta anterior, el movimiento en el RPP se mantuvo alineado con la evolución observada en los mercados internacionales y en los instrumentos de referencia de la República, preservando condiciones relativas de financiamiento estables.

Según el Ministerio, “el resultado confirma el interés de los inversionistas por los instrumentos locales del Estado y contribuye al fortalecimiento de la curva de rendimientos doméstica. Asimismo, permite al MEF continuar gestionando de manera activa la liquidez, el calendario de vencimientos y los riesgos de refinanciamiento”.

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