Panamá coloca $179.6 millones en Letras del Tesoro con una demanda que duplicó la oferta

El<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/gobierno-de-panama-activa-plan-de-contingencia-en-el-agro-frente-al-nino-fuerte-PA23980870"> Gobierno de Panamá</a> colocó $179.65 millones en Letras del Tesoro a 12 meses a un precio de 95.29%, en una subasta donde la demanda duplicó el monto adjudicado en la primera vuelta al alcanzar los $297.07 millones. '<i>Estos resultados reflejan una adecuada recepción del mercado y una ejecución prudente de la estrategia de financiamiento de corto plazo del Gobierno Nacional</i>', afirmó el <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/crece-la-planilla-pese-al-deficit-de-2385-millones-a-mayo-NA23980850">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),</a> a través de un comunicado.La entidad detalló que la colocación se dividió en $139.77 millones correspondientes a ofertas competitivas y no competitivas, y $39.877 millones asignados por el reconocimiento de intereses preferenciales. La operación cerró con un rendimiento de corte de<b> 4.921%</b> y un Rendimiento Promedio Ponderado (RPP) de <b>4.89%</b>, una tasa en línea con los mercados internacionales y los instrumentos de referencia del país. Según el <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/crece-la-planilla-pese-al-deficit-de-2385-millones-a-mayo-NA23980850">MEF</a></b>, la alta convocatoria y la diversidad de inversionistas aseguran condiciones estables de financiamiento para cubrir las necesidades de liquidez previstas por el Estado. '<i>La operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada, con una participación diversificada de inversionistas y condiciones consistentes con el entorno de mercado</i>', señaló el <b>MEF</b> en la nota de prensa.Además, aseguró que frente a la subasta anterior, el movimiento en el RPP se mantuvo alineado con la evolución observada en los mercados internacionales y en los instrumentos de referencia de la República, preservando condiciones relativas de financiamiento estables.Según el Ministerio, '<i>el resultado confirma el interés de los inversionistas por los instrumentos locales del Estado y contribuye al fortalecimiento de la curva de rendimientos doméstica. Asimismo, permite al </i><i><b>MEF</b></i><i> continuar gestionando de manera activa la liquidez, el calendario de vencimientos y los riesgos de refinanciamiento</i>'.