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Tifón Maysak desata nueva emergencia en China: escapan cientos de serpientes de un criadero

China refuerza reservas de antídotos tras el escape de cientos de cobras venenosas
China refuerza reservas de antídotos tras el escape de cientos de cobras venenosas EFE | EPA | Jessica Lee
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/07/2026 14:16
Las autoridades chinas reforzaron los hospitales y las reservas de antídotos luego de que unas 900 serpientes escaparan de un criadero afectado por las inundaciones.

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Las intensas inundaciones provocadas por el paso del tifón Maysak en la región china de Guangxi ocasionaron la fuga de unas 900 serpientes de un criadero ubicado en la ciudad de Hengzhou. Entre los reptiles que escaparon se encuentran varias cobras altamente venenosas, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y de emergencia.

Según reportes de medios locales, varias personas resultaron mordidas por las serpientes, lo que llevó a las autoridades a reforzar las reservas de antídotos y a desplegar personal médico especializado para atender posibles nuevos casos.

El escape de los reptiles se produjo después de que las fuertes lluvias provocaran la rotura del embalse Liulan, en Hengzhou. La crecida del agua alcanzó las instalaciones del criadero y permitió que cientos de serpientes salieran hacia las zonas inundadas.

Refuerzan hospitales y emiten alertas a la población

Como respuesta a la emergencia, las autoridades de Nanning, capital de la provincia de Guangxi, reforzaron las reservas de antídotos contra el veneno de serpiente en el Hospital Popular de Hengzhou y enviaron personal médico especializado para atender posibles casos de mordeduras.

Asimismo, incrementaron los patrullajes en la zona de Yunbiao, donde se ubicaba el criadero afectado, e instalaron puestos médicos de emergencia para acelerar la atención de los pacientes, ya que una respuesta oportuna puede ser decisiva para evitar complicaciones.

Las autoridades sanitarias también pidieron a la población limitar las actividades al aire libre durante la noche y evitar zonas con vegetación densa, zanjas, cunetas y áreas inundadas, donde existe un mayor riesgo de encontrarse con los reptiles que permanecen sueltos.

El tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero en tocar tierra este año en China, ha dejado al menos 39 personas fallecidas y nueve desaparecidas en la región de Guangxi. Además de las pérdidas humanas, el fenómeno ha provocado graves inundaciones, daños en infraestructuras y la rotura de varios embalses, agravando la emergencia en la zona.

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