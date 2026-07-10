Tifón Maysak desata nueva emergencia en China: escapan cientos de serpientes de un criadero

Las intensas inundaciones provocadas por el paso del tifón Maysak en la región china de Guangxi ocasionaron la fuga de unas 900 serpientes de un criadero ubicado en la ciudad de Hengzhou. Entre los reptiles que escaparon se encuentran varias cobras altamente venenosas, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y de emergencia.

Según reportes de medios locales, varias personas resultaron mordidas por las serpientes, lo que llevó a las autoridades a reforzar las reservas de antídotos y a desplegar personal médico especializado para atender posibles nuevos casos.

El escape de los reptiles se produjo después de que las fuertes lluvias provocaran la rotura del embalse Liulan, en Hengzhou. La crecida del agua alcanzó las instalaciones del criadero y permitió que cientos de serpientes salieran hacia las zonas inundadas.