Estados Unidos desclasifica 40 nuevos archivos sobre ovnis y fenómenos anómalos no identificados

El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió este viernes 10 de julio la cuarta entrega de documentos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). La iniciativa forma parte de un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Guerra, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia y diversos organismos federales para localizar, revisar, identificar, desclasificar y divulgar de manera expedita los registros y documentos históricos relacionados con casos no resueltos de estos fenómenos.

En esta ocasión fueron publicados 40 archivos, que recopilan diversos episodios cuya naturaleza aún no ha podido ser esclarecida por las autoridades estadounidenses.

Uno de los documentos más destacados, fechado el 28 de abril de 1949, corresponde a un estudio de la División de Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El informe presenta ejemplos de aeronaves experimentales con diseño de “ala volante”, cuyas características podrían explicar algunos de los rasgos descritos con frecuencia en los reportes de objetos voladores no identificados (ovnis).