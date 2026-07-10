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Estados Unidos desclasifica 40 nuevos archivos sobre ovnis y fenómenos anómalos no identificados

Este presunto ovni estuvo bajo análisis en un informe del Departamento de Guerra.
Este presunto ovni estuvo bajo análisis en un informe del Departamento de Guerra. Departamento de Guerra
Por
José Vilar
  • 10/07/2026 13:12
El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó 40 nuevos documentos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados, entre ellos informes del Proyecto Sign e imágenes captadas por la NASA durante la misión STS-80. Los archivos recopilan casos que aún no han podido ser explicados de forma definitiva

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El Departamento de Guerra de Estados Unidos difundió este viernes 10 de julio la cuarta entrega de documentos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés). La iniciativa forma parte de un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Guerra, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia y diversos organismos federales para localizar, revisar, identificar, desclasificar y divulgar de manera expedita los registros y documentos históricos relacionados con casos no resueltos de estos fenómenos.

En esta ocasión fueron publicados 40 archivos, que recopilan diversos episodios cuya naturaleza aún no ha podido ser esclarecida por las autoridades estadounidenses.

Uno de los documentos más destacados, fechado el 28 de abril de 1949, corresponde a un estudio de la División de Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El informe presenta ejemplos de aeronaves experimentales con diseño de “ala volante”, cuyas características podrían explicar algunos de los rasgos descritos con frecuencia en los reportes de objetos voladores no identificados (ovnis).

Un informe de 1949 presenta ejemplos de aeronaves experimentales con diseño de “ala volante”, como este.
Un informe de 1949 presenta ejemplos de aeronaves experimentales con diseño de “ala volante”, como este. Departamento de Guerra de Estados Unidos

Otro de los archivos relevantes procede de la NASA. Durante la misión STS-80, realizada entre el 19 de noviembre y el 7 de diciembre de 1996, los astronautas a bordo del transbordador espacial Columbia captaron una serie de tres imágenes de un objeto no identificado en la órbita baja de la Tierra. Según la documentación desclasificada, el objeto parece haber rotado sobre su eje principal, un comportamiento compatible con el de un cuerpo que flota libremente en el espacio.

Durante la misión STS-80, realizada entre el 19 de noviembre y el 7 de diciembre de 1996, los astronautas a bordo del transbordador espacial Columbia captaron un presunto ovni.
Durante la misión STS-80, realizada entre el 19 de noviembre y el 7 de diciembre de 1996, los astronautas a bordo del transbordador espacial Columbia captaron un presunto ovni. Departamento de Guerra de Estados Unidos

La nueva entrega también incluye un informe inicial del Comando de Material Aéreo sobre el Proyecto Sign, un programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrollado entre 1948 y 1949 para investigar la naturaleza y el origen de los ovnis. El documento recopila y analiza 100 avistamientos registrados entre 1947 y 1948 y forma parte de las primeras investigaciones oficiales del Gobierno estadounidense sobre este tipo de fenómenos. Entre los archivos figura además una fotografía en la que se aprecia un objeto cuya naturaleza no ha podido ser determinada.

El ‘Proyecto Sign’ detectó más de 100 avistamientos de ovnis.
El ‘Proyecto Sign’ detectó más de 100 avistamientos de ovnis. Departamento de Guerra de Estados Unidos

Las cuatro entregas de documentos desclasificados pueden consultarse de forma pública a través del sitio web oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos: https://www.war.gov/UFO/.

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