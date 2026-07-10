Estados Unidos desclasifica 40 nuevos archivos sobre ovnis y fenómenos anómalos no identificados

El <b><a href="/tag/-/meta/departamento-de-guerra-de-estados-unidos">Departamento de Guerra</a> de <a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> difundió este <b>viernes 10 de julio</b> la cuarta entrega de <b>documentos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés)</b>. La iniciativa forma parte de un esfuerzo coordinado entre el <b>Departamento de Guerra</b>, la <b>Oficina del Director Nacional de Inteligencia</b> y diversos organismos federales para localizar, revisar, identificar, desclasificar y divulgar de manera expedita los registros y documentos históricos relacionados con <b>casos no resueltos</b> de estos fenómenos.En esta ocasión fueron publicados <b>40 archivos</b>, que recopilan diversos episodios cuya naturaleza aún no ha podido ser esclarecida por las autoridades estadounidenses.Uno de los documentos más destacados, fechado el <b>28 de abril de 1949</b>, corresponde a un estudio de la <b>División de Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos</b>. El informe presenta ejemplos de <b>aeronaves experimentales con diseño de 'ala volante'</b>, cuyas características podrían explicar algunos de los rasgos descritos con frecuencia en los reportes de <b>objetos voladores no identificados (ovnis)</b>.