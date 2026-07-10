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Cierre de oficinas del Ifarhu: conoce cuáles sedes no atenderán este lunes 13 de julio

El Ifarhu cerrará oficinas en Darién y Barú este lunes por festividades
El Ifarhu cerrará oficinas en Darién y Barú este lunes por festividades Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/07/2026 14:15
El Ifarhu anunció que este lunes 13 de julio suspenderá la atención al público en dos de sus oficinas por festividades locales.

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El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que este lunes 13 de julio sus oficinas ubicadas en la provincia de Darién y en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, permanecerán cerradas al público debido a las festividades cívicas y religiosas que se celebran en ambas regiones.

La entidad explicó que la suspensión de la atención responde al Decreto Ejecutivo N.° 38 del Ministerio de Gobierno, en el caso de Darién, y al Decreto Alcaldicio N.° 12 emitido por la Alcaldía de Barú, los cuales establecen el cierre de las oficinas públicas con motivo de estas celebraciones.

El Ifarhu comunicó a los acudientes y al público en general que los servicios administrativos y la atención presencial se reanudarán en su horario habitual el martes 14 de julio.

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