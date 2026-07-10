Cierre de oficinas del Ifarhu: conoce cuáles sedes no atenderán este lunes 13 de julio

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> informó que <b>este lunes 13 de julio</b> sus oficinas ubicadas en la provincia de Darién y en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, permanecerán cerradas al público debido a las festividades cívicas y religiosas que se celebran en ambas regiones.La entidad explicó que la suspensión de la atención responde al <b>Decreto Ejecutivo N.° 38</b> del Ministerio de Gobierno, en el caso de Darién, y al <b>Decreto Alcaldicio N.° 12</b> emitido por la Alcaldía de Barú, los cuales establecen el cierre de las oficinas públicas con motivo de estas celebraciones.El Ifarhu comunicó a los acudientes y al público en general que los servicios administrativos y la atención presencial se reanudarán en su horario habitual <b>el martes 14 de julio</b>.