Apetito inversor en Panamá: emisión de certificados de inversionistas calificados del MICI sube 38%

El <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/gobierno-de-panama-activa-plan-de-contingencia-en-el-agro-frente-al-nino-fuerte-PA23980870">Programa de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados</a> mantiene la captación de capitales externos y la promoción de Panamá como plaza para el establecimiento de inversiones directas.Los datos del <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-avanza-acuerdos-en-mercosur-y-atrae-a-emiratos-arabes-PP23971592">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) </a>muestran un mayor apetito de los inversionistas por este esquema, reflejado en <b>un incremento del 38%</b> en la emisión de certificados en comparación con el ciclo previo. <b>Entre julio de 2025 y junio de 2026, la institución otorgó 268 certificaciones </b>que amparan inversiones por un total de $113.6 millones. La cifra supera los <b>193 certificados y los $90.1 millones registrados entre julio de 2024 y junio de 2025</b>, lo que equivale a<b> 75 documentos adicionales y a un crecimiento de $23.4 millones en los montos declarados</b>.<b>Trámites digitales y rendimiento</b>El repunte en los indicadores institucionales coincide con la promoción en mercados externos y con la reestructuración operativa de los procesos mediante la plataforma digital de Inversionista Calificado.<i>'Esta transformación permitió agilizar el trámite de las solicitudes y duplicar la cantidad de certificados emitidos mensualmente</i>', detalló Katherine Cardoze, directora nacional de Inversiones del MICI.En el desglose de las operaciones, el sector inmobiliario se ubicó como la opción con mayor demanda al concentrar el 87.3% de las certificaciones aprobadas. Por su parte, los depósitos a plazo fijo representaron el<b> 7.5%</b>, mientras que la colocación de fondos en valores concentró el<b> 5.2%</b>. Durante el primer año de vigencia analizado, estas modalidades de inversión registraron participaciones del<b> 85.5%, 8.3% y 6.2%</b>, respectivamente.<b>Procedencia geográfica</b>Los informes de la entidad reportan una diversificación en el origen de los fondos. En el último año, ingresaron expedientes de contribuyentes procedentes de <b>América, Europa y Asia, con participación de mercados como: Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, Suiza, Rusia y China</b>.El Programa de Inversionista Calificado forma parte de las líneas de trabajo del Gobierno del presidente<a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/canal-de-panama-evalua-propuestas-de-precalificacion-para-nuevas-terminales-portuarias-FA23989905"> José Raúl Mulino</a> para atraer capital privado y mejorar los flujos comerciales. A través del <b>MICI</b>, la gestión pública prioriza la implementación de herramientas de soporte tecnológico orientadas a dar celeridad y fiscalización a los trámites de radicación de inversiones en el país.Los requisitos para obtener la certificación de<b> Residencia Permanente para Inversionistas Calificados</b> ante la Dirección Nacional para la Promoción de las Inversiones están establecidos en el <b>Decreto Ejecutivo N°722 de 15 de octubre de 2020</b>. Los interesados deben presentar a la <b>Dirección General de Servicios al Inversionista (Digesi)</b> la solicitud y los documentos exigidos en dicho decreto para el trámite de la Residencia Permanente en calidad de Inversionista calificado.La Digesi es una dependencia del MICI de Panamá, encargada de atraer, retener y facilitar inversiones en el país.