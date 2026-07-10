Apetito inversor en Panamá: emisión de certificados de inversionistas calificados del MICI sube 38%

El Programa de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados mantiene la captación de capitales externos y la promoción de Panamá como plaza para el establecimiento de inversiones directas.

Los datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) muestran un mayor apetito de los inversionistas por este esquema, reflejado en un incremento del 38% en la emisión de certificados en comparación con el ciclo previo.

Entre julio de 2025 y junio de 2026, la institución otorgó 268 certificaciones que amparan inversiones por un total de $113.6 millones. La cifra supera los 193 certificados y los $90.1 millones registrados entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que equivale a 75 documentos adicionales y a un crecimiento de $23.4 millones en los montos declarados.

Trámites digitales y rendimiento

El repunte en los indicadores institucionales coincide con la promoción en mercados externos y con la reestructuración operativa de los procesos mediante la plataforma digital de Inversionista Calificado.

“Esta transformación permitió agilizar el trámite de las solicitudes y duplicar la cantidad de certificados emitidos mensualmente”, detalló Katherine Cardoze, directora nacional de Inversiones del MICI.

En el desglose de las operaciones, el sector inmobiliario se ubicó como la opción con mayor demanda al concentrar el 87.3% de las certificaciones aprobadas.

Por su parte, los depósitos a plazo fijo representaron el 7.5%, mientras que la colocación de fondos en valores concentró el 5.2%. Durante el primer año de vigencia analizado, estas modalidades de inversión registraron participaciones del 85.5%, 8.3% y 6.2%, respectivamente.

Procedencia geográfica

Los informes de la entidad reportan una diversificación en el origen de los fondos. En el último año, ingresaron expedientes de contribuyentes procedentes de América, Europa y Asia, con participación de mercados como: Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Brasil, España, Alemania, Suiza, Rusia y China.

El Programa de Inversionista Calificado forma parte de las líneas de trabajo del Gobierno del presidente José Raúl Mulino para atraer capital privado y mejorar los flujos comerciales.

A través del MICI, la gestión pública prioriza la implementación de herramientas de soporte tecnológico orientadas a dar celeridad y fiscalización a los trámites de radicación de inversiones en el país.

Los requisitos para obtener la certificación de Residencia Permanente para Inversionistas Calificados ante la Dirección Nacional para la Promoción de las Inversiones están establecidos en el Decreto Ejecutivo N°722 de 15 de octubre de 2020.

Los interesados deben presentar a la Dirección General de Servicios al Inversionista (Digesi) la solicitud y los documentos exigidos en dicho decreto para el trámite de la Residencia Permanente en calidad de Inversionista calificado.

La Digesi es una dependencia del MICI de Panamá, encargada de atraer, retener y facilitar inversiones en el país.