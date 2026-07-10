EN VIVO: España vs. Bélgica

En España, la gran sorpresa es la suplencia de Pedri. En su lugar ingresa Fabián Ruiz. Mientras que Bélgica sale con todas sus armas potentes para intentar la sorpresa.



11 titular de España: Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Rodri, Olmo, Fabián Ruíz, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

11 titular de Bélgica: Courtois; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Vanaken, Raskim, De Bryune, Trossard, Doku y De Ketelaere.