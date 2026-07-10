EN VIVO: España vs. Bélgica

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15'
A España le cuesta detener a Doku
Muy habilidoso el futbolista belga. Ha roto varias cinturas de los españoles, además que les han costado quitarle la pelota con sus dribles. Esto en definitiva un duelo de individualidades, entre Lamine y Doku…a ver quien termina siendo más determinante en el 1vs1.
11'
España presiona con dos delanteros…
Con un 4-1-3-2 España ejerce la presión alta sobre Bélgica. La consigna es clara…forzar que jueguen por las bandas y cerrar por dentro. Ven con más oportunidades a Bélgica por dentro que por fuera. Lamine y Oyarzabal hacen la labor de dos delanteros.
6'
Primeros minutos de estudio…
Hay una alta expectativa por este partido. Habrá que ver como se comporta el equipo de Luis de la Fuente ante la ausencia de Pedri. En cambio Bélgica, tiene como Doku un elemento importante en el 1vs1…es su Lamine Yamal para los belgas.
1'
¡Inicia el partido!
Se guarda un minuto de silencio en el Estadio Los Ángeles…
¡Momento de repasar los 11 titulares!
En España, la gran sorpresa es la suplencia de Pedri. En su lugar ingresa Fabián Ruiz. Mientras que Bélgica sale con todas sus armas potentes para intentar la sorpresa.11 titular de España: Simón; Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, Rodri, Olmo, Fabián Ruíz, Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
11 titular de Bélgica: Courtois; De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne; Vanaken, Raskim, De Bryune, Trossard, Doku y De Ketelaere.
¡Ya se escucharon los himnos nacionales en Los Ángeles y se cumplen los últimos actos protocolares para el inicio del partido!
¡Salen los protagonistas al terreno de juego para escuchar los himnos nacionales de España y Bélgica en Los Ángeles!
¡España y Bélgica por otro de los boletos a las semifinales del Mundial 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre España y Bélgica por el partido de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026! España quiere confirmar su buen momento y meterse a una nueva semifinal desde Sudáfrica 2010. Mientras que Bélgica quiere dar la sorpresa y repetir lo que lograron en Rusia 2018.
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