España enfrenta un devastador incendio en Almería con 12 víctimas mortales

La localidad española de <b>Los Gallardos</b>, en la provincia de <b>Almería</b>, sufre desde el pasado jueves un <b>gran incendio forestal</b> que ha arrasado sin control una extensa superficie de vegetación en esta zona de <b>Andalucía</b>, al sur de <b><a href="/tag/-/meta/espana">España</a></b>. La tragedia se consumó después de que la alcaldía confirmara la muerte de <b>12 personas</b>, algunas de ellas turistas procedentes de países como el <b>Reino Unido</b>, que pasaban sus vacaciones de verano en la región.El <b>Centro Integral de Datos</b> del Gobierno andaluz también informó que <b>23 personas continúan desaparecidas</b>, mientras que otras <b>ocho resultaron heridas</b>, cuatro de ellas de gravedad y trasladadas en helicóptero al <b>Hospital Virgen del Rocío</b>, en <b>Sevilla</b>.Fuentes de la empresa energética <b>Endesa</b> atribuyeron el origen del <b>incendio</b> a la caída de un tendido eléctrico privado que se encontraba abandonado, según declararon al diario <b>El País</b>. El fuego se inició en la cuneta de una carretera y, debido a las condiciones meteorológicas, se propagó rápidamente por los alrededores, sin dar margen de reacción a los servicios de emergencia.La rápida expansión de las llamas obligó al alcalde del municipio vecino de <b>Bédar</b> a recorrer las calles con un megáfono para alertar a los residentes y pedirles que evacuaran sus viviendas ante la proximidad del fuego.'<b>Parece que ha caído una bomba</b>. El fuego no está controlado y el viento no juega a nuestro favor', declaró por su parte el alcalde de <b>Los Gallardos</b>, <b>Francisco Miguel Reyes</b>, al diario <b>El País</b>, al describir la intensidad del incendio, alimentado por las fuertes rachas de viento y las condiciones secas y áridas propias del verano.Antes de que se confirmaran las víctimas mortales, el presidente de la <b>Junta de Andalucía</b>, <b>Juan Manuel Moreno</b>, advirtió el pasado jueves que la situación sería de '<b>gravedad mayúscula</b>'. Hasta el momento, el <b>incendio forestal</b> ha consumido <b>más de 4.000 hectáreas</b> y ha obligado a evacuar a <b>1.150 personas</b> de sus viviendas.Este no es el único <b>incendio forestal</b> que afecta a <b>España</b>. Comunidades autónomas como <b>Cataluña</b> y <b>Valencia</b> también registran importantes focos durante esta época del año. Los especialistas advierten que el <b>cambio climático</b>, responsable de las recientes <b>olas de calor</b> que afectan a <b>Europa</b>, junto con la falta de mantenimiento de la vegetación en las zonas rurales durante el invierno, favorecen la propagación de incendios simultáneos cada verano, con graves consecuencias humanas, ambientales y materiales.