España enfrenta un devastador incendio en Almería con 12 víctimas mortales

La localidad española de Los Gallardos, en la provincia de Almería, sufre desde el pasado jueves un gran incendio forestal que ha arrasado sin control una extensa superficie de vegetación en esta zona de Andalucía, al sur de España. La tragedia se consumó después de que la alcaldía confirmara la muerte de 12 personas, algunas de ellas turistas procedentes de países como el Reino Unido, que pasaban sus vacaciones de verano en la región.

El Centro Integral de Datos del Gobierno andaluz también informó que 23 personas continúan desaparecidas, mientras que otras ocho resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad y trasladadas en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.

Fuentes de la empresa energética Endesa atribuyeron el origen del incendio a la caída de un tendido eléctrico privado que se encontraba abandonado, según declararon al diario El País. El fuego se inició en la cuneta de una carretera y, debido a las condiciones meteorológicas, se propagó rápidamente por los alrededores, sin dar margen de reacción a los servicios de emergencia.

La rápida expansión de las llamas obligó al alcalde del municipio vecino de Bédar a recorrer las calles con un megáfono para alertar a los residentes y pedirles que evacuaran sus viviendas ante la proximidad del fuego.

“Parece que ha caído una bomba. El fuego no está controlado y el viento no juega a nuestro favor”, declaró por su parte el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, al diario El País, al describir la intensidad del incendio, alimentado por las fuertes rachas de viento y las condiciones secas y áridas propias del verano.

Antes de que se confirmaran las víctimas mortales, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, advirtió el pasado jueves que la situación sería de “gravedad mayúscula”. Hasta el momento, el incendio forestal ha consumido más de 4.000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 1.150 personas de sus viviendas.

Este no es el único incendio forestal que afecta a España. Comunidades autónomas como Cataluña y Valencia también registran importantes focos durante esta época del año. Los especialistas advierten que el cambio climático, responsable de las recientes olas de calor que afectan a Europa, junto con la falta de mantenimiento de la vegetación en las zonas rurales durante el invierno, favorecen la propagación de incendios simultáneos cada verano, con graves consecuencias humanas, ambientales y materiales.