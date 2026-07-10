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Café de bajura a $3.50: productoras de Capira incursionan en el mercado comercial

La formalización de estas tres marcas es el resultado de la aplicación de fondos de capital semilla.
La formalización de estas tres marcas es el resultado de la aplicación de fondos de capital semilla. Cedida
La producción de este café de bajura se realiza mediante técnicas orgánicas y sin pesticidas.
La producción de este café de bajura se realiza mediante técnicas orgánicas y sin pesticidas. Cedida | Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
Por
Flor Isaela Navarro
  • 10/07/2026 15:26
La transición de una cosecha de consumo local a la venta bajo marcas propias se concretó durante la reciente Expo Café Mipyme 2026.

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A un precio de $3.50 la media libra, el café orgánico de bajura cultivado por las agricultoras, Deisi Velásquez, María Soto y Julia Soto, del distrito de Capira ha comenzado a comercializarse formalmente en el mercado panameño.

La transición de una cosecha de consumo local a la venta bajo marcas propias se concretó durante la reciente Expo Café Mipyme 2026, un evento destinado a mostrar a los negocios cafetaleros emergentes de Panamá, que fue celebrado del 26 al 27 de junio en la ciudad capital, marcando el paso de estas productoras hacia la microempresa mediante técnicas de cultivo sostenible y tueste tradicional.

Agricultura sin químicos y valor competitivo

El atractivo de este producto en el mercado radica en su método de elaboración y su precio accesible. Las productoras operan sus cafetales reemplazando los fertilizantes sintéticos por abono orgánico. Este material se genera mediante el compostaje de la propia pulpa del café, combinada con estiércol y residuos vegetales de la zona.

Una vez cosechado, el grano se somete a un tueste en paila y a leña. Esta técnica artesanal da como resultado una molienda fina, empacada directamente en el origen y libre de pesticidas, permitiéndoles competir en nichos que buscan productos naturales.

Para estandarizar la venta de los paquetes de media libra, las agricultoras estructuraron sus identidades comerciales, registrando tres sellos originarios de Capira:

- Café Deisivel: Procesado y empacado en el corregimiento de Santa Rosa por Deisi Velásquez.

- María Soto: Marca homónima enfocada en la producción directa de su creadora.

- Don Bastides: Sello comercializado y distribuido por Julia Soto.

La producción de este café de bajura se realiza mediante técnicas orgánicas y sin pesticidas, un valor agregado clave para su reciente incursión en el mercado formal.
La producción de este café de bajura se realiza mediante técnicas orgánicas y sin pesticidas, un valor agregado clave para su reciente incursión en el mercado formal. Cedida
Capacitación técnica y apertura de mercados

El salto de la venta comunitaria a plataformas comerciales a nivel nacional requirió de bases técnicas y operativas.

La formalización de estas tres marcas es el resultado de la aplicación de fondos de capital semilla y los programas de capacitación agrícola de las Redes Territoriales estatales, gestionadas por el Ministerio de Desarrollo Social.

La entidad fungió como facilitadora en la enseñanza del proceso de compostaje y en la conexión para la participación en la feria nacional.

A su vez, la viabilidad comercial del modelo de negocio quedó demostrada durante la exposición en la capital, donde las caficultoras interactuaron por primera vez con un volumen amplio de compradores y caficultores de otras regiones.

“Ver mi café en esta feria y ver que un cliente lo compra me da seguridad de que vamos a posicionar nuestros productos”, indicó María Soto respecto a los resultados de estas primeras ventas a gran escala, las cuales ya representan una fuente de ingresos regular para la economía de sus hogares.

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