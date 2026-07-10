Café de bajura a $3.50: productoras de Capira incursionan en el mercado comercial

A un precio de<b> $3.50 la media libra</b>, el <b><a href="/tag/-/meta/cafe">café orgánico</a></b> de bajura cultivado por las agricultoras, <b>Deisi Velásquez, María Soto y Julia Soto, del distrito de Capira</b> ha comenzado a comercializarse formalmente en el mercado panameño. La transición de una cosecha de consumo local a la venta bajo marcas propias se concretó durante la reciente<b> Expo Café Mipyme 2026,</b> un evento destinado a mostrar a los negocios cafetaleros emergentes de Panamá, que fue celebrado del <b>26 al 27 de junio </b>en la ciudad capital, marcando el paso de estas productoras hacia la microempresa mediante técnicas de cultivo sostenible y tueste tradicional.