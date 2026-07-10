Café de bajura a $3.50: productoras de Capira incursionan en el mercado comercial

A un precio de $3.50 la media libra, el café orgánico de bajura cultivado por las agricultoras, Deisi Velásquez, María Soto y Julia Soto, del distrito de Capira ha comenzado a comercializarse formalmente en el mercado panameño. La transición de una cosecha de consumo local a la venta bajo marcas propias se concretó durante la reciente Expo Café Mipyme 2026, un evento destinado a mostrar a los negocios cafetaleros emergentes de Panamá, que fue celebrado del 26 al 27 de junio en la ciudad capital, marcando el paso de estas productoras hacia la microempresa mediante técnicas de cultivo sostenible y tueste tradicional.

Agricultura sin químicos y valor competitivo

El atractivo de este producto en el mercado radica en su método de elaboración y su precio accesible. Las productoras operan sus cafetales reemplazando los fertilizantes sintéticos por abono orgánico. Este material se genera mediante el compostaje de la propia pulpa del café, combinada con estiércol y residuos vegetales de la zona. Una vez cosechado, el grano se somete a un tueste en paila y a leña. Esta técnica artesanal da como resultado una molienda fina, empacada directamente en el origen y libre de pesticidas, permitiéndoles competir en nichos que buscan productos naturales. Para estandarizar la venta de los paquetes de media libra, las agricultoras estructuraron sus identidades comerciales, registrando tres sellos originarios de Capira: - Café Deisivel: Procesado y empacado en el corregimiento de Santa Rosa por Deisi Velásquez. - María Soto: Marca homónima enfocada en la producción directa de su creadora. - Don Bastides: Sello comercializado y distribuido por Julia Soto.

Capacitación técnica y apertura de mercados