Camacho revela que ya no mantiene una relación laboral con Ricardo Martinelli, pero siguen siendo buenos amigos

El diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, confirmó este viernes 10 de julio que ya no mantiene una relación laboral con el expresidente Ricardo Martinelli, aunque aseguró que la amistad entre ambos continúa.

La Estrella de Panamá conversó con Camacho, quien aclaró que él es el presidente de Realizando Metas y mantiene una buena amistad con Martinelli. Ademas, recordó que él y Martinelli mantienen coordinación con relación al partido.

Durante una entrevista concedida a Radio Panamá, Camacho fue consultado sobre si aún trabajaba para el exmandatario, a lo que respondió de forma directa: “Laboralmente no”.

El diputado explicó que, además de la relación de amistad que ha mantenido durante años con Martinelli, también existió un vínculo profesional que ya llegó a su fin.

“Yo tuve una relación laboral también con Ricardo, fuera de la amistad, y esa, por decisión de él, yo no... Es que yo no le pedí trabajo a él mismo”, expresó.

Camacho no ofreció mayores detalles sobre cuándo concluyó esa relación laboral ni las razones específicas de la decisión adoptada por el expresidente, limitándose a señalar que fue una determinación tomada por Martinelli.

Pese al fin del vínculo laboral, Camacho dejó claro que su relación personal con el expresidente permanece, diferenciando la amistad de la relación profesional que ambos mantuvieron durante varios años.