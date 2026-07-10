Camacho asegura que los diputados ‘no tienen horario’ y rechaza sanciones por ausencias

El diputado del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, se mostró la mañana de este viernes 10 de julio en desacuerdo con una eventual propuesta para que los diputados que no asistan a las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional dejen de percibir su salario, al considerar que la labor legislativa no se limita a estar presente en el hemiciclo.

Durante una entrevista en Radio Panamá, al ser consultado sobre la iniciativa de que “el diputado que no va no cobra”, Camacho respondió de forma categórica: “Yo votaría en contra de eso”.

El diputado argumentó que los diputados no tienen un horario laboral fijo y que sus funciones van más allá de participar en las sesiones plenarias.

”La función del diputado no está limitada a asistir al pleno de la Asamblea. Nosotros no tenemos horario. Nosotros no estamos obligados por horario a estar en un lugar”, afirmó.

Aunque reconoció la importancia de los debates legislativos, sostuvo que la asistencia al pleno representa solo una parte del trabajo que desempeñan los diputados.

Camacho también defendió su propio desempeño y aseguró que es uno de los legisladores con mayor presencia en la Asamblea.

”Yo soy la persona que más temprano llega a la Asamblea y que más tarde se va de la Asamblea. Pero no lo hago porque esté en una obligación. Ni yo ni ningún diputado tenemos la obligación de estar todos los días en la Asamblea”, señaló.

Como parte de su argumento, comparó el funcionamiento de la Asamblea panameña con el Congreso de Estados Unidos, donde, según dijo, los congresistas y senadores suelen acudir al pleno principalmente al momento de las votaciones y no necesariamente durante todos los debates.

Camacho también criticó las iniciativas que buscan reforzar las restricciones al nepotismo en la Asamblea Nacional, al considerar que algunas propuestas tienen un carácter “demagógico”.

El diputado sostuvo que la autoridad para realizar nombramientos en el Legislativo recae en el presidente de la Asamblea y no en los diputados.

”El que nombra en la Asamblea es el presidente de la Asamblea. La autoridad nominadora es el presidente de la Asamblea”, expresó.

Asimismo, rechazó modificar la legislación con disposiciones que, a su juicio, ya están contempladas.

”A mí no me gusta la demagogia”, afirmó.

Camacho añadió que prefiere expresar sus opiniones sin buscar aceptación pública.

”Hay mucha gente que simpatiza conmigo porque soy una persona honesta que dice lo que piensa. Hay otra gente que no simpatiza conmigo porque no le gusta lo que yo digo. Yo no voy a cambiar mi forma de ser buscando aplausos de nadie”, manifestó.