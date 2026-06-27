Siguiendo el rastro de Silvio Rodríguez

Cuando a Daniel Mordzinski le lanzan un piropo por un retrato que le hizo a un escritor, entiende que le está diciendo cuánto le gustan las obras de ese autor interpretadas por las fotografías de este artista argentino. El maestro del lente iberoamericano enfocado en las letras presentó en el festival Centroamérica Cuenta Panamá 2026 su libro Silvio Rodríguez – diario de un trovador. ¿Es igual fotografiar a un novelista que a un cantautor? Es igual. Tal vez con los músicos es un poquito más sencillo porque están más relacionados al mundo del espectáculo. En mis travesuras visuales procuro sacarlos de las poses acartonadas. En mis fotos no hay libros, ni bibliotecas, tampoco instrumentos musicales. ¿Cuál fue tu bautismo fotografiando a un escritor? El primero fue el poeta Jorge Luis Borges. Sucedió en Buenos Aires, yo tenía 18 años, los mismos que Borges había dirigido la Biblioteca Nacional. Y fue ahí donde lo retraté. Como era mi primer día de trabajo, le pedí a mi papá que me prestara su cámara, que sólo me daba en ocasiones importantes y esa era una. Me acerqué a Borges, me presenté, le pregunté si le podía hacer unas fotos y me dijo tres cosas. La primera, gracias por presentarte. La segunda, gracias por no tutearme. La tercera, porqué me quiere retratar, jovencito. Y pensé: ‘hice dos cosas bien’. Fui sincero, le dije porque había leído algunos cuentos suyos, me gustaban y quería llevarme un retrato.

¿El primer músico? Muy poquitos meses después de que retratara Borges, tuve que dejar mi país por la dictadura militar y llegué a París. Hice lo que hacíamos todos: llamaba a un amigo que conocía a otro amigo y a través de esa red de solidaridad me encontré con Mercedes Sosa. Ella no necesitaba fotógrafos. Lo que necesitaba era alguien que la escuchara. Y yo siempre supe escuchar a la gente. Mi tarea era acompañarla en las giras como un psicoanalista, escuchar sus historias de amores y desamores. Y tenía otra actividad muy importante. En Argentina existían unos caramelos de anís llamados ‘Media Hora’, porque duraban media hora en la boca. Y entonces mi tarea profesional era abrirle cada tanto una media hora para cuidarle la voz. Desde la adolescencia trabajas en un sueño, cuando Silvio Rodríguez era tu banda sonora. Lo primero que me planteo cuando empiezo un libro es: ¿qué quiero contar? Silvio no es de malecón, no es de mar. Como uno de sus primeros temas dice: ‘yo soy de donde hay un río’. Le dije: ‘quiero que me muestres dónde es tu río’. Y en septiembre de 2025 viajé a La Habana, donde retraté varias veces a Silvio en su casa, con sus mascotas, con su familia. Pero me faltaba ir a San Antonio de los Baños, donde nació hace 78 años. ¿Cómo es tu encuentro con sus canciones? Llego a Silvio por la poesía, porque este gran trovador es un gran poeta. Es en París, en la casa de un amigo dominicano, Eric, arquitecto, donde lo escuchaba todo el tiempo como disco rayado. Muchos años después, curiosamente, en República Dominicana es donde lo conozco. Me encanta cuando la rueda del tiempo y de la vida nos hace estas causalidades.