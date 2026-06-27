Siguiendo el rastro de Silvio Rodríguez

Cuando a Daniel Mordzinski le lanzan un piropo por un retrato que le hizo a un escritor, entiende que le está diciendo cuánto le gustan las obras de ese autor interpretadas por las fotografías de este artista argentino.El maestro del lente iberoamericano enfocado en las letras presentó en el festival Centroamérica Cuenta Panamá 2026 su libro <b>Silvio Rodríguez – diario de un trovador.</b><b>¿Es igual fotografiar a un novelista que a un cantautor?</b>Es igual. Tal vez con los músicos es un poquito más sencillo porque están más relacionados al mundo del espectáculo. En mis travesuras visuales procuro sacarlos de las poses acartonadas. En mis fotos no hay libros, ni bibliotecas, tampoco instrumentos musicales.<b>¿Cuál fue tu bautismo fotografiando a un escritor</b>?El primero fue el poeta Jorge Luis Borges. Sucedió en Buenos Aires, yo tenía 18 años, los mismos que Borges había dirigido la Biblioteca Nacional. Y fue ahí donde lo retraté. Como era mi primer día de trabajo, le pedí a mi papá que me prestara su cámara, que sólo me daba en ocasiones importantes y esa era una. Me acerqué a Borges, me presenté, le pregunté si le podía hacer unas fotos y me dijo tres cosas. La primera, gracias por presentarte. La segunda, gracias por no tutearme. La tercera, porqué me quiere retratar, jovencito. Y pensé: ‘hice dos cosas bien’. Fui sincero, le dije porque había leído algunos cuentos suyos, me gustaban y quería llevarme un retrato.