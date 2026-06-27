Ramón Almanza: “Más allá de un premio, los artistas necesitan formación”

Ramón Almanza es una de las presencias más influyentes —y a la vez más reservadas— del panorama artístico en Panamá. Dedicado durante décadas a la pintura abstracta, hace cinco años fundó la organización que lleva su nombre, destinada a impulsar la formación de jóvenes artistas y a investigar y rescatar las trayectorias de creadores marginados por las instituciones oficiales del arte.En fecha reciente, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) lo distinguió como uno de sus Guardianes de la Colección. El Visitante conversó con Almanza en el espacio de su fundación, rodeados de obras de Julio Zachrisson, Manuel E. Amador y de muchos otros artistas panameños. Son voces que, como escribió el poeta Constantino Kavafis, 'a veces hablan en nuestros sueños; a veces las escucha nuestro espíritu en el pensamiento'.<b>¿Cómo comenzó tu interés en el arte?</b>Mi acercamiento al arte se remonta a la infancia, gracias a mi madre, quien era una apasionada coleccionista. Especialmente me impactó una obra de Eugenio Dunn (1917-2008), artista santanero de origen afroantillano. Mi madre, la escritora y periodista Emilza Almanza, atesoraba una de sus pinturas: una pieza abstracta, de gran formato, que evoca peces en vibrantes tonos naranjas. Aquella pintura me hizo preguntarme sobre la naturaleza de las imágenes. Sobre si lo que veía era más que un simple cuadro. Sobre su verdadera profundidad.De adulto, estudié en la University of North Texas, en Denton, Dallas. Mi intención inicial era estudiar Administración de Empresas, siguiendo los pasos de mi padre, que era comerciante. Llegué un año antes de comenzar la universidad para inscribirme en un instituto de inglés avanzado. Durante ese año tuve la posibilidad de asistir como oyente a cualquier clase que deseara. Así pasé todo ese tiempo inmerso en las clases de arte y, al año siguiente, tomé la decisión definitiva de cambiar de carrera.