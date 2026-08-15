Ferran Torres deja el Barcelona y ficha por el PSG por cinco temporadas

El jugador español Ferran Torres se convirtió este sábado 15 de agosto en nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG), después de que el club francés y el FC Barcelona oficializaran el acuerdo para el traspaso del delantero valenciano, quien firmó por cinco temporadas y lucirá el dorsal número 9.

El atacante, de 26 años, marcó el gol definitivo que permitió a España conquistar el Mundial de 2026 y ahora llega al equipo dirigido por Luis Enrique Martínez, quien ya lo conocía de su etapa como seleccionador de España. El técnico asturiano fue precisamente quien le dio a Torres su primera oportunidad con la selección absoluta en 2020, durante un partido de la Liga de Naciones frente a Alemania.

El Barcelona confirmó la salida del delantero mediante un comunicado, citado por la agencia EFE, en el que agradeció su “dedicación” durante las cinco temporadas que defendió la camiseta azulgrana y le deseó suerte en su nueva etapa profesional.

Aunque el PSG no reveló los detalles económicos de la operación, el traspaso rondaría los 50 millones de euros, según EFE, una cantidad que permitiría al Barcelona ingresar una suma importante por un futbolista al que le quedaba un año de contrato.

El atacante debía incorporarse el pasado 12 de agosto a la pretemporada del Barcelona junto al resto de los mundialistas españoles. Sin embargo, el club le concedió permiso para viajar a París y cerrar los últimos detalles de su incorporación al PSG.

El futuro de Torres en el Barcelona ya estaba condicionado por su situación contractual. Al delantero le restaba solamente un año de vínculo con el conjunto catalán y, en caso de renovarlo, el club debía pagar ocho millones de euros al Manchester City, su anterior equipo.

Tras hacerse oficial su fichaje, Ferran Torres expresó su satisfacción por incorporarse al vigente campeón europeo.

”Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el PSG”, declaró el delantero, quien agradeció al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y a Luis Enrique por la oportunidad.

El valenciano aseguró además que espera contribuir a que el conjunto parisino pueda conquistar el mayor número de trofeos posibles.

Con su llegada a París, Torres inicia una nueva etapa en su carrera y vuelve a encontrarse con Luis Enrique, esta vez como entrenador del PSG y no como seleccionador nacional.