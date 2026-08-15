Lotería Fiscal Regional realizará nuevos sorteos desde el 18 de agosto

La Lotería Fiscal Regional retomará sus sorteos a partir del próximo martes 18 de agosto, luego de que las urnas fueran retiradas el pasado viernes 14 de agosto en todo el país.

De acuerdo con el calendario establecido por la Dirección General de Ingresos (DGI), el primer sorteo se realizará el martes 18 de agosto y corresponderá a la Región #1, Panamá.

Posteriormente, el calendario continuará de la siguiente manera: