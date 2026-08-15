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Información útil

Lotería Fiscal Regional realizará nuevos sorteos desde el 18 de agosto

Lotería Fiscal Regional sorteará $110,000 en premios por región.
Lotería Fiscal Regional sorteará $110,000 en premios por región. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/08/2026 12:57
Cuatro regiones del país participarán en los nuevos sorteos de la Lotería Fiscal durante agosto

La Lotería Fiscal Regional retomará sus sorteos a partir del próximo martes 18 de agosto, luego de que las urnas fueran retiradas el pasado viernes 14 de agosto en todo el país.

De acuerdo con el calendario establecido por la Dirección General de Ingresos (DGI), el primer sorteo se realizará el martes 18 de agosto y corresponderá a la Región #1, Panamá.

Posteriormente, el calendario continuará de la siguiente manera:

Jueves 20 de agosto: Región #2, que comprende Panamá Oeste, Colón y Darién.
Martes 25 de agosto: Región #3, correspondiente a Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.
Jueves 27 de agosto: Región #4, que incluye Herrera, Los Santos y Coclé.
¿Cuáles son los premios y cómo cobrarlos?

La Lotería Fiscal Regional busca incentivar a los consumidores a solicitar su factura fiscal al realizar compras en comercios formales. Los sobres participantes son incluidos en un sorteo público, en el que se seleccionan a los ganadores.

Cada tómbola entregará 25 premios por región, por un monto total de $110,000.00, distribuidos de la siguiente manera:

5 ganadores de $10,000.00
10 ganadores de $5,000.00
10 ganadores de $1,000.00

Los ganadores serán contactados directamente por la DGI. Para recibir el premio deberán presentar su cédula de identidad personal y cualquier documentación adicional que sea solicitada por la entidad.

El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria.

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