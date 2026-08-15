IMA realizará mega feria este 17 de agosto: habrá productos económicos y bolsa por $10

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este lunes 17 de agosto una mega feria de productos a precios económicos para las familias. La actividad se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. en el centro comercial Los Pueblos.
Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar una variedad de productos cárnicos, frutas, vegetales y otros alimentos de consumo diario.
De acuerdo con el IMA, en la feria habrá venta de carne de res, carne de puerco, pollo, huevos y mariscos.
También se habilitará un espacio para productores, quienes ofrecerán frutas de temporada, vegetales variados, tortillas, empanadas y legumbres.
Bolsa de productos por $10
Como parte de la jornada, el IMA anunció una promoción especial denominada “Lleva tu bolsa por $10.00”, que incluye:
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