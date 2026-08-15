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Información útil

IMA realizará mega feria este 17 de agosto: habrá productos económicos y bolsa por $10

El IMA prepara una jornada de productos económicos este lunes 17 de agosto en el centro comercial Los Pueblos.
El IMA prepara una jornada de productos económicos este lunes 17 de agosto en el centro comercial Los Pueblos. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/08/2026 13:02
El IMA realizará este lunes 17 de agosto una mega feria con productos económicos para las familias en Los Pueblos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este lunes 17 de agosto una mega feria de productos a precios económicos para las familias. La actividad se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. en el centro comercial Los Pueblos.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar una variedad de productos cárnicos, frutas, vegetales y otros alimentos de consumo diario.

¿Qué productos encontrarás?

De acuerdo con el IMA, en la feria habrá venta de carne de res, carne de puerco, pollo, huevos y mariscos.

También se habilitará un espacio para productores, quienes ofrecerán frutas de temporada, vegetales variados, tortillas, empanadas y legumbres.

Bolsa de productos por $10

Como parte de la jornada, el IMA anunció una promoción especial denominada “Lleva tu bolsa por $10.00”, que incluye:

1 botella de aceite
1 paquete de sal
1 paquete de azúcar
2 latas de atún
2 paquetes de espaguetis
2 paquetes de coditos
3 pastas de tomate
1 paquete de lentejas
1 paquete de frijoles
1 paquete de arvejas
1 lata de sardinas
1 jamonilla de puerco
1 lata de salchichas
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