IMA realizará mega feria este 17 de agosto: habrá productos económicos y bolsa por $10

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará este lunes 17 de agosto una mega feria de productos a precios económicos para las familias. La actividad se llevará a cabo desde las 7:00 a.m. en el centro comercial Los Pueblos.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar una variedad de productos cárnicos, frutas, vegetales y otros alimentos de consumo diario.