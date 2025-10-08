Agroferias del IMA: ¿Cuántas veces se puede comprar arroz y otros productos?

El IMA es la institución encargada de organizar las agroferias a nivel nacional y publica el calendario de las mismas a través de sus redes sociales.Las ventas inician a partir de las 8:00 a.m., siguiendo el orden de llegada según el punto donde se realice la feria. Además, se solicita a la población llevar su cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.<b>A continuación, se detallan los productos, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:</b><b>Arroz pilado y empacado</b> (5lb): B/.1.25 (máx. 5)<b>Frijoles chiricanos</b> (1lb): B/.0.25 (máx. 6)<b>Frijoles chiricanos vigna</b> (1lb): B/.0.50 (máx. 6)<b>Frijoles dulces en lata</b> (312g): B/.0.50 (máx. 4)<b>Frijoles negros</b> (1lb): B/.0.60 (máx. 4)<b>Lentejas en lata </b>(312g): B/.0.50 (máx. 4)<b>Lentejas</b> (1lb): B/.0.50 (máx. 4)<b>Lentejas con verduras</b> (312g): B/.0.50 (máx. 4)<b>Porotos </b>(1lb): B/.0.50 (máx. 3)<b>Porotos en lata </b>(312g): B/.0.50 (máx. 3)<b>Porotos en salmuera</b> (312g): B/.0.50 (máx. 3)<b>Maíz pilado</b> (2lb): B/.0.40 (máx. 6)<b>Ñame pelado al vacío</b> (1lb): B/.1.00 (máx. 4)<b>Yuca parafinada</b> (1lb): B/.0.20 (máx. 4)<b>Arvejas</b> (1lb): B/.0.40 (máx. 4)<b>Pechugas de pollo en salsa de tomate</b> (312g): B/.1.00 (máx. 6)<b>Atún en trozos </b>(170g): B/.0.30 (máx. 6)<b>Salchichas</b> (142g): B/.0.40 (máx. 4)<b>Sardinas en salsa de tomate</b> (5.5oz): B/.0.25 (máx. 4)<b>Jamonilla de puerco </b>(320g): B/.1.00 (máx. 4)<b>Guandú </b>(14oz): B/.0.75 (máx. 4)<b>Guandú nacional </b>(312g): B/.0.50 (máx. 4)<b>Queso procesado americano IWS</b> (32 rebanadas): B/.3.50 (máx. 2)<b>Piñas en almíbar</b> (15oz): B/.0.75 (máx. 4)<b>Sopa de fideos</b> (60g): B/.0.25 (máx. 4)<b>Sopa de vegetales con carne (</b>312g): B/.0.50 (máx. 4)<b>Pasta de tomate</b> (113g): B/.0.25 (máx. 4)<b>Aceite </b>(900ml): B/.1.00 (máx. 4)<b>Azúcar </b>(400g): B/.0.40 (máx. 2)<b>Sal</b> (1lb): B/.0.15 (máx. 2)<b>Café</b> (227g): B/.0.75 (máx. 3)<b>Café </b>(264g): B/.1.00 (máx. 3)<b>Coditos</b> (250g): B/.0.25 (máx. 6)<b>Espagueti </b>(1lb): B/.0.25 (máx. 6)