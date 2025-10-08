  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA: ¿Cuántas veces se puede comprar arroz y otros productos?

El IMA realiza agroferias en todo el país para ofrecer productos de la canasta básica a las familias panameñas.
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2025 08:09
Las agroferias del IMA ofrecen productos indispensables de la canasta básica en diversos puntos a nivel nacional por semana.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) organiza agroferias a nivel nacional con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios económicos, como el arroz y otros productos agrícolas.

Según detalló la entidad, con el nuevo sistema cada persona podrá adquirir entre 20 y 25 libras de arroz por semana, es decir, un total de hasta 100 libras al mes, además de otros productos como el aceite. El precio del arroz será de B/.5.00 por 20 libras o B/.6.25 por 25 libras.

Cómo acudir a las agroferias del IMA

El IMA es la institución encargada de organizar las agroferias a nivel nacional y publica el calendario de las mismas a través de sus redes sociales.

Las ventas inician a partir de las 8:00 a.m., siguiendo el orden de llegada según el punto donde se realice la feria. Además, se solicita a la población llevar su cédula y bolsas reutilizables para realizar sus compras.

A continuación, se detallan los productos, su presentación, precio de venta y la cantidad máxima permitida por persona:

Arroz pilado y empacado (5lb): B/.1.25 (máx. 5)

Frijoles chiricanos (1lb): B/.0.25 (máx. 6)

Frijoles chiricanos vigna (1lb): B/.0.50 (máx. 6)

Frijoles dulces en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)

Frijoles negros (1lb): B/.0.60 (máx. 4)

Lentejas en lata (312g): B/.0.50 (máx. 4)

Lentejas (1lb): B/.0.50 (máx. 4)

Lentejas con verduras (312g): B/.0.50 (máx. 4)

Porotos (1lb): B/.0.50 (máx. 3)

Porotos en lata (312g): B/.0.50 (máx. 3)

Porotos en salmuera (312g): B/.0.50 (máx. 3)

Maíz pilado (2lb): B/.0.40 (máx. 6)

Ñame pelado al vacío (1lb): B/.1.00 (máx. 4)

Yuca parafinada (1lb): B/.0.20 (máx. 4)

Arvejas (1lb): B/.0.40 (máx. 4)

Pechugas de pollo en salsa de tomate (312g): B/.1.00 (máx. 6)

Atún en trozos (170g): B/.0.30 (máx. 6)

Salchichas (142g): B/.0.40 (máx. 4)

Sardinas en salsa de tomate (5.5oz): B/.0.25 (máx. 4)

Jamonilla de puerco (320g): B/.1.00 (máx. 4)

Guandú (14oz): B/.0.75 (máx. 4)

Guandú nacional (312g): B/.0.50 (máx. 4)

Queso procesado americano IWS (32 rebanadas): B/.3.50 (máx. 2)

Piñas en almíbar (15oz): B/.0.75 (máx. 4)

Sopa de fideos (60g): B/.0.25 (máx. 4)

Sopa de vegetales con carne (312g): B/.0.50 (máx. 4)

Pasta de tomate (113g): B/.0.25 (máx. 4)

Aceite (900ml): B/.1.00 (máx. 4)

Azúcar (400g): B/.0.40 (máx. 2)

Sal (1lb): B/.0.15 (máx. 2)

Café (227g): B/.0.75 (máx. 3)

Café (264g): B/.1.00 (máx. 3)

Coditos (250g): B/.0.25 (máx. 6)

Espagueti (1lb): B/.0.25 (máx. 6)

