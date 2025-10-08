Agroferias del IMA: ¿Cuántas veces se puede comprar arroz y otros productos?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) organiza agroferias a nivel nacional con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios económicos, como el arroz y otros productos agrícolas. Según detalló la entidad, con el nuevo sistema cada persona podrá adquirir entre 20 y 25 libras de arroz por semana, es decir, un total de hasta 100 libras al mes, además de otros productos como el aceite. El precio del arroz será de B/.5.00 por 20 libras o B/.6.25 por 25 libras.

Cómo acudir a las agroferias del IMA