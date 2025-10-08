Aprehenden a extesorero de Junta Comunal de Guayabito por presunto peculado

En un operativo realizado este martes en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con el apoyo de unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendió al extesorero de la Junta Comunal de Guayabito, en el distrito de Ñurüm, comarca Ngäbe-Buglé.

La detención se dio por su presunta vinculación en diversos hechos de peculado que habrían causado una lesión económica al Estado por un monto de B/.78,398.83, relacionados con el uso irregular de fondos asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Durante las diligencias, los fiscales y DIJ recabaron indicios que podrían estar relacionados con la comisión del delito. Este caso forma parte de una investigación más amplia que ya había llevado, el pasado 31 de julio de 2025, a la detención provisional del exrepresentante de la misma Junta Comunal por los delitos de peculado agravado y sustracción de documentos públicos.

De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, se detectó el presunto uso indebido de fondos públicos destinados a proyectos sociales entre los años 2019 y 2024.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de recursos del Estado y con la lucha contra la corrupción en todas sus formas, reafirmando su labor en defensa de los intereses públicos.