Aprehenden a extesorero de Junta Comunal de Guayabito por presunto peculado

En un operativo realizado este martes en el distrito de Ocú, provincia de Herrera, la<b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion"> Procuraduría General de la Nación</a></b>, a través de la Fiscalía Anticorrupción y con el apoyo de unidades de la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</a></b>, aprehendió al extesorero de la Junta Comunal de Guayabito, en el <b>distrito de Ñurüm, comarca Ngäbe-Buglé.</b>La detención se dio por su presunta vinculación en diversos hechos de peculado que habrían causado una lesión económica al Estado por un monto de <b>B/.78,398.83, relacionados con el uso irregular de fondos asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).</b>Durante las diligencias, los fiscales y <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">DIJ</a></b> recabaron indicios que podrían estar relacionados con la comisión del delito. <b>Este caso forma parte de una investigación más amplia que ya había llevado, el pasado 31 de julio de 2025</b>, a la detención provisional del exrepresentante de la misma Junta Comunal por los delitos de peculado agravado y sustracción de documentos públicos.De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, se detectó el presunto uso indebido de fondos públicos destinados a proyectos sociales entre los años 2019 y 2024.<b>La <a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</b> </a>reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de recursos del Estado y con la lucha contra la corrupción en todas sus formas, reafirmando su labor en defensa de los intereses públicos.