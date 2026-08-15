Italia recupera tres obras de arte robadas valoradas en más de $10 millones

La Policía italiana recuperó tres obras de arte de Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse que habían sido robadas en marzo de la Fundación Magnani Rocca, cerca de Parma, en el norte de Italia.

Las pinturas están valoradas en más de nueve millones de euros, unos 10,4 millones de dólares, según informó AFP. El robo ocurrió en la villa que alberga la colección de la fundación y fue ejecutado en menos de tres minutos por varios delincuentes enmascarados.

De acuerdo con las imágenes difundidas por las autoridades, dos de los sospechosos ingresaron al recinto tras romper una ventana y se dirigieron directamente a la sala donde estaban expuestos los cuadros.

Los individuos descolgaron las obras y las entregaron a un cómplice que permanecía en el exterior, antes de escapar por el mismo lugar por el que habían ingresado, según AFP.

Las piezas sustraídas fueron “Los Peces”, de Auguste Renoir; “Naturaleza muerta con cerezas”, de Paul Cézanne; y “Odalisca en la terraza”, de Henri Matisse.

Según AFP, la Policía italiana dio a conocer que el cuadro de Renoir está valorado en unos 3 millones de euros, mientras que la obra de Cézanne alcanza los 6 millones de euros. La pintura de Matisse tiene un valor estimado de unos 20.000 euros.

El jefe de Policía de Parma, Andrea Pagliaro, explicó a AFP que las investigaciones apuntan a una banda integrada por nueve ciudadanos moldavos, cinco de los cuales son señalados como presuntos autores materiales del robo.

Las tres pinturas fueron localizadas en la vivienda de uno de los sospechosos. El caso se suma a una serie de robos registrados en importantes museos europeos.

En octubre del año pasado delincuentes ingresaron al Museo del Louvre, en París, y escaparon en menos de ocho minutos con joyas valoradas en unos 102 millones de dólares.