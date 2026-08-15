MiAmbiente habilita el acceso público en línea a los Estudios de Impacto Ambiental

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó este sábado 15 de agosto que los Estudios de Impacto Ambiental ya pueden consultarse en línea, como parte de un proceso de modernización tecnológica y fortalecimiento de la transparencia institucional desarrollado durante los últimos dos años.
La institución explicó en una nota de prensa que los estudios están disponibles a través de las plataformas digitales e-SEVIA y PREFASIA, dependiendo de la fecha en la que fueron ingresados y gestionados.
Los estudios de impacto ambiental ingresados desde el 1 de octubre de 2025 son gestionados mediante e-SEVIA (Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), una plataforma que permite realizar digitalmente la presentación, recepción y registro de los estudios de categorías I, II y III.
El sistema también permite verificar los requisitos y contenidos mínimos necesarios para la admisión y tramitación de los estudios. Además, los proyectos aprobados mediante e-SEVIA están disponibles para consulta pública en línea.
Según MiAmbiente, la plataforma facilita el acceso y seguimiento de la información relacionada con los proyectos sometidos a evaluación ambiental, ya que permite consultar su estado y ofrece mayor transparencia y trazabilidad durante las distintas etapas del proceso.
Los Estudios de Impacto Ambiental resueltos entre 2016 y el 1 de octubre de 2025 pueden consultarse digitalmente mediante PREFASIA (Proceso de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Sistema Interinstitucional del Ambiente).
Esta plataforma funciona como repositorio de los estudios que fueron gestionados antes de la entrada en funcionamiento de e-SEVIA.
MiAmbiente destacó que durante 2025 se procesaron y resolvieron 943 Estudios de Impacto Ambiental, de los cuales 717 fueron aprobados. Los proyectos autorizados están asociados a una inversión superior a $5.422 millones y contemplan una generación estimada de 32.248 empleos una vez que sean ejecutados y construidos.
Durante el primer semestre de 2026, la institución procesó y resolvió otros 377 estudios de impacto ambiental. De estos, 304 fueron aprobados, con una inversión asociada superior a $1.418 millones y una generación estimada de 13.103 empleos cuando los proyectos sean ejecutados.
En cuanto a los estudios presentados y procesados antes de 2016, MiAmbiente señaló que actualmente desarrolla acciones para ordenar y digitalizar más de 11.000 expedientes físicos que se encuentran tanto en la sede central como en las oficinas regionales.
El objetivo es incorporar progresivamente estos documentos a una plataforma que permita su consulta pública en línea.
La institución prevé completar este proceso antes del 1 de julio de 2027, fecha para la que todos los Estudios de Impacto Ambiental presentados ante MiAmbiente deberían estar disponibles digitalmente para la ciudadanía.
El Ministerio recordó que las plataformas e-SEVIA y PREFASIA pueden consultarse a través de su página web, mientras que la información también está disponible de forma presencial en las sedes de MiAmbiente a nivel nacional.
La medida busca facilitar el acceso ciudadano a la información ambiental y reforzar la transparencia en los procesos de evaluación de proyectos.
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