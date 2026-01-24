MiAmbiente publica segundo informe del avance de la auditoría a la mina de Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) puso a disposición de la ciudadanía el <b>segundo informe de avance del proceso de Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá</b>, como parte de su 'compromiso con la transparencia' en la aplicación de la normativa ambiental en el país.El documento fue elaborado por la empresa SGS Panamá Control Services y puede ser consultado públicamente a través del portal oficial de MiAmbiente. <a rel="nofollow" href="https://miambiente.gob.pa/auditoria-integral-al-proyecto-mina-de-cobre-panama/">Lea aquí: Informes sobre la mina de cobre</a>Con esta publicación, la entidad reafirma su política de acceso a la información ambiental y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.Según el ministerio, el informe refleja la fase de <b>integración multidisciplinaria de resultados</b>, basada en la verificación del cumplimiento de los <b>370 compromisos ambientales</b> aplicables al proyecto minero. El avance detalla las acciones orientadas a consolidar la planificación operativa, el seguimiento técnico y la sistematización de las evidencias recopiladas durante el proceso de auditoría en curso.Durante esta etapa, el equipo auditor realizó la evaluación y contraste de la información obtenida en la primera inspección de campo frente a los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), las tablas de los Términos de Referencia y los componentes técnicos del proceso minero, con el objetivo de sustentar conclusiones verificables, trazables y científicamente fundamentadas.MiAmbiente indicó que la auditoría integral se encuentra actualmente en una <b>fase de análisis detallado, integración y validación cruzada de la información</b>, por lo que los hallazgos preliminares identificados continúan en proceso de verificación técnica y documental.Una vez concluidas las etapas de contraste y validación técnica, los resultados consolidados serán presentados en el informe final de la auditoría, garantizando una evaluación objetiva y sustentada del desempeño ambiental, técnico y normativo del proyecto auditado.El ministerio reiteró que la Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá se desarrolla bajo <b>estándares internacionales de rigor técnico, independencia, transparencia y trazabilidad</b>, y aseguró que tanto los resultados parciales como finales serán comunicados oportunamente a la ciudadanía conforme avance el proceso.