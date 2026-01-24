MiAmbiente publica segundo informe del avance de la auditoría a la mina de Cobre Panamá

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) puso a disposición de la ciudadanía el segundo informe de avance del proceso de Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá, como parte de su “compromiso con la transparencia” en la aplicación de la normativa ambiental en el país.

El documento fue elaborado por la empresa SGS Panamá Control Services y puede ser consultado públicamente a través del portal oficial de MiAmbiente.

Lea aquí: Informes sobre la mina de cobre

Con esta publicación, la entidad reafirma su política de acceso a la información ambiental y el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Según el ministerio, el informe refleja la fase de integración multidisciplinaria de resultados, basada en la verificación del cumplimiento de los 370 compromisos ambientales aplicables al proyecto minero.

El avance detalla las acciones orientadas a consolidar la planificación operativa, el seguimiento técnico y la sistematización de las evidencias recopiladas durante el proceso de auditoría en curso.

Durante esta etapa, el equipo auditor realizó la evaluación y contraste de la información obtenida en la primera inspección de campo frente a los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), las tablas de los Términos de Referencia y los componentes técnicos del proceso minero, con el objetivo de sustentar conclusiones verificables, trazables y científicamente fundamentadas.

MiAmbiente indicó que la auditoría integral se encuentra actualmente en una fase de análisis detallado, integración y validación cruzada de la información, por lo que los hallazgos preliminares identificados continúan en proceso de verificación técnica y documental.

Una vez concluidas las etapas de contraste y validación técnica, los resultados consolidados serán presentados en el informe final de la auditoría, garantizando una evaluación objetiva y sustentada del desempeño ambiental, técnico y normativo del proyecto auditado.

El ministerio reiteró que la Auditoría Integral al proyecto Mina de Cobre Panamá se desarrolla bajo estándares internacionales de rigor técnico, independencia, transparencia y trazabilidad, y aseguró que tanto los resultados parciales como finales serán comunicados oportunamente a la ciudadanía conforme avance el proceso.