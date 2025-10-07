Contraloría avala auditoría integral de la mina Cobre Panamá

La Contraloría General de la República refrendó este martes el contrato por el que se adjudicó la auditoría integral al proyecto minero Cobre Panamá. Así lo registra el porta del Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos de la entidad. Este aval no solo pone en marcha un exhaustivo examen sobre las operaciones de la ya cerrada mega-mina, sino que también sienta una base de información técnica y legal esencial para las futuras decisiones del Estado panameño, especialmente en el tenso contexto de los arbitrajes internacionales. La auditoría, dividida en componentes financiero y ambiental, es una respuesta directa del Gobierno panameño tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023, que forzó el cese de las operaciones mineras. Este proceso busca esclarecer tanto el manejo de las reservas de mineral como el cumplimiento de los compromisos ambientales, para que así el país tenga un panorama claro del estado actual de la concesión. El contrato adjudicado a la empresa SGS Panamá Control Services Inc., asciende a $539.791.46 y establece un periodo de ejecución de seis meses, más dos adicionales para una fase de liquidación. La compañía SGS Panama Control Services, Inc., evaluará áreas críticas como manejo de residuos, calidad de agua y aire, emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad de relaves, biodiversidad, reforestación, relaciones con la comunidad y cumplimiento de normas legales y tributarias.

Decisiones en datos

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, ha enfatizado la importancia de la transparencia y la necesidad de basar las decisiones en datos sólidos. Durante la discusión del presupuesto de 2025, explicó que el informe de auditoría “proporcionará información esencial sobre el volumen y estado del cobre” y permitirá al Estado tomar decisiones basadas en datos sólidos sobre las reservas minerales y sus condiciones actuales. Moltó destacó que “este enfoque es crucial para establecer un marco claro de responsabilidades y la futura gestión del sitio”. El Ministerio de Ambiente, por su parte, notificó que la auditoría será un proceso técnico y exhaustivo que abarcará todos los compromisos establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III. Este mecanismo, dijo, tiene como propósito garantizar la verificación del cumplimiento ambiental, social, legal y tributario del proyecto, bajo criterios de transparencia y estándares internacionales de evaluación. “Todos estos compromisos serán verificados dentro de este proceso de auditoría integral, que permitirá evaluar, con base en evidencia, cómo ha sido el nivel de cumplimiento a lo largo del tiempo en cada una de las fases del proyecto”, comentó Juan Miguel Jaén, jefe del Departamento de Control y Verificación de la Calidad Ambiental de MiAmbiente, en un comunicado lanzado este martes.

Entre auditorías y arbitrajes