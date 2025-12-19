Autoridad de Descentralización reporta 4,719 proyectos y lanza sistema de seguimiento ciudadano

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó la mañana de este viernes 19 de diciembre su nueva herramienta digital, diseñada para que los ciudadanos puedan monitorear en tiempo real el uso de los fondos públicos destinados al desarrollo local en todo el país.

La plataforma, disponible en el sitio web www.descentralizacion.gob.pa, permite a cualquier usuario consultar de manera detallada los proyectos aprobados y las transferencias realizadas.

Entre sus funciones principales destacan:

Tablero Interactivo: Los ciudadanos pueden filtrar la información por provincia, distrito o corregimiento.

Mapa Interactivo: Una visualización geográfica que muestra el avance de las iniciativas y los montos ejecutados.

Historial de pagos: Opción para verificar fechas y montos específicos de los desembolsos efectuados.

CIFRAS DE IMPACTO NACIONAL

En la administración del presidente José Raúl Mulino, la AND ha reportado la siguiente inversión comunitaria:

4,719 proyectos aprobados en diversas provincias y comarcas.

Más de $130.3 millones transferidos a municipios y juntas comunales.

Sectores beneficiados: Agua, energía, caminos, conectividad y desarrollo comunitario.

EL PROCESO DE APROBACIÓN

La institución subrayó que cada proyecto pasa por un “proceso riguroso” que se inicia con consultas ciudadanas y la aprobación del plan de inversiones por los consejos municipales.

Posteriormente, se realizan evaluaciones técnicas y financieras por parte de las Direcciones Regionales y la Junta Directiva de la AND, actualmente presidida por Mercedes González.

Con esta iniciativa, la administración Mulino busca asegurar que los recursos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y otros fondos de descentralización se utilicen de manera eficiente para mejorar la calidad de vida de la población panameña.