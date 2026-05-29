Hoy no se conocerá el informe final de auditoría de Cobre Panamá

La entrega del informe final de la auditoría integral del proyecto Mina de Cobre Panamá fue aplazada luego de que la empresa encargada de la auditoría SGS Panama Control Services Inc. solicitara una prórroga al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La entidad informó este viernes 29 de mayo que la firma pidió más tiempo para completar “verificaciones finales” y compilar anexos relacionados con la evaluación técnica, ambiental y operativa del proyecto minero.

El ministerio no precisó la nueva fecha de entrega del documento, que ha generado expectativa pública por su posible impacto sobre futuras decisiones relacionadas con la mina.

Según MiAmbiente, la auditoría tiene como objetivo detectar “incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales” mediante la comparación del desempeño del proyecto con la normativa vigente y estándares internacionales vinculados a minería, sostenibilidad ambiental y gobernanza corporativa.

El alcance del análisis incluye componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos, lo que amplía el espectro de posibles hallazgos más allá de los aspectos estrictamente ambientales.

La institución indicó que el informe será divulgado públicamente una vez sea entregado y revisado conforme a los procedimientos establecidos.

“El propósito es generar información técnica objetiva y verificable que fortalezca la transparencia, facilite la rendición de cuentas y apoye la adopción de decisiones estratégicas sustentadas en evidencia”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.

La demora ocurre en medio de la atención nacional sobre el futuro del proyecto Cobre Panamá, luego de la suspensión de operaciones y del debate político, económico y ambiental que rodea a la actividad minera en el país.

MiAmbiente sostuvo que los informes mensuales de avance de la auditoría pueden consultarse en su sitio web y afirmó que la publicación del informe final formará parte de los compromisos de transparencia y acceso a la información establecidos en la legislación panameña y el Acuerdo de Escazú.