Hoy no se conocerá el informe final de auditoría de Cobre Panamá

La entrega del informe final de la auditoría integral del proyecto <b>Mina de Cobre Panamá</b> fue aplazada luego de que la empresa encargada de la auditoría <b>SGS Panama Control Services Inc. </b>solicitara una prórroga al<b> <a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b>.La entidad informó este viernes 29 de mayo que la firma pidió más tiempo para completar <i><b>'verificaciones finales' </b></i>y compilar anexos relacionados con la evaluación técnica, ambiental y operativa del proyecto minero.<b>El ministerio no precisó la nueva fecha de entrega del documento</b>, que ha generado expectativa pública por su posible impacto sobre futuras decisiones relacionadas con la mina.Según MiAmbiente, la auditoría tiene como objetivo detectar <i><b>'incumplimientos, riesgos y debilidades estructurales' </b></i>mediante la comparación del desempeño del proyecto con la normativa vigente y estándares internacionales vinculados a minería, sostenibilidad ambiental y gobernanza corporativa.El alcance del análisis incluye componentes ambientales, jurídicos, laborales, fiscales, tributarios, técnicos y operativos, lo que amplía el espectro de posibles hallazgos más allá de los aspectos estrictamente ambientales.La institución indicó que el informe será divulgado públicamente una vez sea entregado y revisado conforme a los procedimientos establecidos.<i><b>'El propósito es generar información técnica objetiva y verificable que fortalezca la transparencia, facilite la rendición de cuentas y apoye la adopción de decisiones estratégicas sustentadas en evidencia'</b></i>, señaló la entidad en un comunicado de prensa.La demora ocurre en medio de la atención nacional sobre el futuro del proyecto <b><a href="/tag/-/meta/cobre-panama">Cobre Panamá</a></b>, luego de la suspensión de operaciones y del debate político, económico y ambiental que rodea a la actividad minera en el país.<b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">MiAmbiente</a> </b>sostuvo que los informes mensuales de avance de la auditoría pueden consultarse en su sitio web y afirmó que la publicación del informe final formará parte de los compromisos de transparencia y acceso a la información establecidos en la legislación panameña y el Acuerdo de Escazú.