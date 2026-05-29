Caso Etelvina de Bonagas: En investigación preliminar figuran 13 personas naturales y 12 jurídicas

El procurador general de la Nación, Luis Gómez, informó la mañana de este viernes 29 de mayo que personal de la entidad realizó una diligencia de inspección ocular en el Registro Público como parte de una investigación preliminar originada por una denuncia anónima presentada inicialmente ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) contra la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas.

Según Gómez, la Antai declinó competencia sobre el caso y remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación para continuar con las investigaciones correspondientes.

“En el día de hoy nos hemos apersonado al Registro Público a realizar una diligencia de inspección ocular dentro de una investigación que cursa la Procuraduría General de la Nación en base a una denuncia de carácter anónima que se presentó ante la Antai y esta declinó competencia”, declaró el procurador.

El funcionario detalló que la diligencia tiene como objetivo identificar bienes y propiedades que permanezcan registradas a nombre de personas naturales y jurídicas.

Aunque el procurador no identificó al denunciado La Estrella de Panamá conoció que se trata de Medianero de Bonagas y sus familiares más cercanos.

“A raíz de esta inspección ocular lo que se busca es poder identificar una serie de bienes que están a nombre de sujetos o personas naturales y cualquier tipo de información adicional que conste en el Registro Público que nos permita continuar con las investigaciones”, indicó.

De acuerdo con Gómez, dentro de la investigación preliminar figuran aproximadamente 13 personas naturales y 12 personas jurídicas, cuyos bienes y posibles vínculos financieros están siendo verificados por las autoridades.

“Estamos verificando algún tipo de propiedades que se encuentren a su nombre y, a raíz de ello, realizar cualquier otro tipo de actividad adicional que implique algún tipo de trazabilidad financiera”, precisó.

Consultado sobre una eventual separación del cargo de Medianero de Bonagas, el procurador evitó adelantar conclusiones y subrayó que el proceso aún se encuentra en una fase inicial.

“En estos momentos nos encontramos dentro de una investigación de naturaleza preliminar. Estamos recabando información en base a lo que vino dentro de esta denuncia anónima”, manifestó.