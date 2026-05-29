Las 5 claves de Panamá y el mundo | 29 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos relevantes este viernes 29 de mayo, con temas que abarcan investigaciones judiciales, decisiones económicas, proyectos de transporte y tensiones internacionales.

-El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encabezó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Registro Público de Panamá como parte de una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades relacionadas con la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

-La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) revocó una resolución que obligaba a la empresa Delivery Hero Panamá S.A., operadora de la plataforma PedidosYa, a pagar más de 1,2 millones de dólares en cuotas obrero patronales y otros 7,2 millones de dólares en sanciones vinculadas a supuestas omisiones relacionadas con sus motorizados.

-El Metro de Panamá declaró desierta la licitación por mejor valor para la concesión administrativa del sistema de teleférico entre los distritos de Panamá y San Miguelito, luego de que no se presentaran propuestas durante el acto de apertura realizado el pasado 28 de mayo de 2026.

-El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, negó la solicitud de cambio de medida cautelar presentada a favor del dirigente sindical Ariel Rodríguez Mitre, investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

-La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a intensificarse luego de que un dron ruso impactara un edificio residencial en la ciudad de Galati, en el este de Rumania. El ataque provocó un incendio y dejó al menos dos personas heridas, generando fuertes reacciones de la OTAN y la Unión Europea, que calificaron el hecho como una nueva escalada del conflicto.