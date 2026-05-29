Trabajos del Metro en Albrook impactarán movilidad de usuarios este domingo 31 de mayo

El Metro de Panamá informó que este domingo 31 de mayo la Línea 1 operará en ambos sentidos y en su horario regular desde las 7:00 a.m. entre las estaciones 5 de Mayo y Villa Zaita.

Sin embargo, la estación Albrook abrirá a las 9:00 a.m. debido a los trabajos de instalación de la nueva estructura del techo, como parte del proyecto de integración entre las Líneas 1 y 3 del sistema.

La entidad explicó que durante la ejecución de estas labores también permanecerá cerrada la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte.

Ante esta situación, el Metro de Panamá recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes durante la jornada.