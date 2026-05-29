Importación de arroz divide al sector ante amenaza de El Niño

El gobierno aprobó recomendar la importación de 786 mil quintales de arroz para garantizar el abastecimiento nacional ante posibles afectaciones del fenómeno de El Niño, decisión que evidenció diferencias entre productores y la industria molinera sobre el volumen necesario para cubrir el consumo del país.

La recomendación surgió durante una reunión de la Cadena Agroalimentaria de Arroz celebrada el 26 de mayo, en la que participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), productores, molineros y entidades técnicas.

Según las cifras discutidas en la reunión, Panamá consume cerca de 788 mil quintales mensuales de arroz y el inventario actual alcanzaría hasta septiembre de 2026.

El titular del MIDA, Roberto Linares, defendió la medida y aseguró que el abastecimiento está garantizado.

“La seguridad alimentaria está primero”, afirmó Linares, al sostener que “no va a faltar arroz para el consumo nacional ni aumentará el precio del producto”.

Sin embargo, la decisión dejó expuesta una diferencia de criterio dentro de la propia cadena.

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (Analmo) pidió importar 1.6 millones de quintales, equivalente a dos meses de consumo nacional, mientras otro grupo productor propuso 1.4 millones.

Finalmente, la mayoría de los gremios productores votó a favor de la importación de 786 mil quintales.

La industria molinera cuestionó el mecanismo utilizado para tomar la decisión y sostuvo que el reglamento habla de consenso y no de votación.

La Analmo argumentó que el país enfrenta un escenario de riesgo por menor avance de siembra, amenazas climáticas y reducción proyectada de inventarios.

Según el gremio, datos de la Dirección Nacional de Agricultura del MIDA muestran que hay 2,500 hectáreas menos sembradas en comparación con el mismo período del año anterior.

Además, indicó que un análisis de inventario proyecta que el arroz disponible podría agotarse el 21 de septiembre de 2026, antes de lo estimado inicialmente.

La industria también citó un estudio del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que actualizó el cálculo del consumo nacional aparente de arroz por primera vez en una década y recomendó importar hasta 2,325 millones de quintales como medida preventiva.

El debate ocurre mientras el Ejecutivo activó una estrategia nacional para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

El Consejo de Gabinete aprobó la creación de una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel encargada de coordinar medidas ante posibles sequías, afectaciones agrícolas, incendios forestales y problemas de abastecimiento de agua.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) alertó que existe una probabilidad del 95% de afectaciones en lluvias y temperaturas, con posibles impactos prolongados.

El ministro Linares reconoció que la región del Arco Seco (abarca las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé) ya enfrenta condiciones críticas y anunció medidas de contingencia para el sector agropecuario, entre ellas perforación de pozos, limpieza de reservorios y apoyo sanitario para el ganado.

Durante una reunión en Los Santos esta misma semana, el titular del MIDA informó que la institución trabaja con una perforadora de pozos de 30 años de antigüedad mientras se tramita la compra de un nuevo equipo.

También adelantó posibles apoyos con alimentos fibrosos y medicinas para enfrentar enfermedades derivadas del estrés calórico en el ganado.

En paralelo, la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz de Panamá (Fapagrap) defendió la decisión de importar 786 mil quintales y sostuvo que los inventarios actuales son suficientes para cubrir la demanda nacional durante el ciclo agrícola 2026-2027.

El gremio advirtió que importaciones mayores podrían afectar los precios y la rentabilidad de los productores locales.

La resolución aprobada por el Gabinete también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar traslados de partidas, asignaciones especiales y eventuales solicitudes de créditos extraordinarios para enfrentar los efectos de El Niño.