MiBus anuncia cambios operativos en rutas hacia la ciudad desde Villa Zaita

La empresa MiBus informó que a partir del 1 de junio de 2026 iniciará la reorganización de rutas en el nuevo Intercambiador de Metro Villa Zaita, como parte de los ajustes de movilidad en la zona norte de la capital.

La entidad explicó que, con la entrada en funcionamiento del nuevo intercambiador, dejará de brindarse servicio en la parada regular ubicada a nivel de calle en dirección hacia la ciudad, por lo que los usuarios deberán utilizar las nuevas plataformas habilitadas dentro de la terminal.

MiBus detalló las rutas y puertas habilitadas en el nuevo Intercambiador de Metro Villa Zaita.

Según el esquema divulgado por MiBus, las rutas estarán distribuidas de la siguiente manera:

En la puerta 7 operarán las rutas T098 Corredor Norte – Ciudad de la Salud – Merca Panamá, T060 Corredor Norte – Albrook y T160 El Valle – Corredor Norte – Albrook.

La puerta 8 será utilizada por las rutas A096 Vía Panamá Norte – Metro Cerro Viento y N067 Ciudad Bolívar.

En la puerta 9 estarán habilitadas las rutas N037 Chilibre Interno y N047 Entrada Alcalde Díaz.

Por su parte, en la puerta 10 operará los domingos la ruta M062 Avenida Ricardo J. Alfaro – Zona Paga 5 de Mayo.

Mientras tanto, la puerta 11 contará con las rutas N165 El Valle – Zona Paga Metro Los Andes y N147 El Valle – Entrada Mano de Piedra – Torrijos Carter. Los domingos también funcionarán las rutas K042 Transístmica – Zona Paga 5 de Mayo y K160 Transístmica – Calidonia – Albrook.

Finalmente, en la puerta 12 estarán disponibles las rutas N025 Chilibre – Zona Paga Metro Los Andes, N035 Chilibre Interno – Zona Paga Metro Los Andes, N045 Entrada Alcalde Díaz – Zona Paga Metro Los Andes y N065 Ciudad Bolívar – Zona Paga Metro Los Andes.

MiBus recomendó a los usuarios mantenerse atentos a los cambios operativos y consultar la información actualizada en los canales oficiales para planificar sus desplazamientos.